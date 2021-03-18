Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü; Mesajlarla kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Andımızın yargı kararıyla okunmasının yasaklandığı günden 2 gün sonra 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Türk Milletinin dünya tarihine yazdığı bu özel gün tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü Nedeniyle liderler de mesajlar yayınladı.

Bugün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde de törenler düzenleniyor.

ÇANAKKALE: TÜRK MİLLETİNİN VAROLUŞ DESTANI...

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 20 bin kırmızı, 20 bin beyaz olmak üzere 40 bin lale soğanı dikildi. 6 bin kırmızı şakayık, 4 bin beyaz şakayık olmak üzere 10 bin şakayık sembolik şehit mezarlarına dikildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞANLI DESTAN, İBRETLİK DERSLERLE DOLU

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla da siyasi mesaj yayınladı. O mesajlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü için bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

“106. sene-i devriyesini millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz Çanakkale zaferinin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, tazimle yâd ediyoruz.

Çanakkale, Anadolu’daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır.

Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir.

Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur.

Aziz milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi 15 Temmuz’da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir.

Şanlı Çanakkale Zaferi’nin elde edilmesindeki o büyük idrake sahip çıkarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya kararlıyız.

Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir.

Ecdadımızın yadigarı istikbalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz.

Mukaddes değerleri için giriştiği her mücadelede en zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, bugün de birliğini, beraberliğini, dirliğini muhafaza etmek için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır.

Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu’yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekûn bir mücadeleyle savunacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Öyle bir zafer ki bu asırlarca silinmez. Haykırır tüm ulusum 'Çanakkale geçilmez" Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 18, 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 18, 2021

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde, istiklal ve istikbal uğruna bir güneş gibi batan aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, fedakâr ve feragat timsali muhterem ceddimizi hürmetle, rahmetle, minnetle anıyorum.

— MHP

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Aziz Milletimiz bu ruh ve inançla, kardeşliğinden, inancından ve medeniyet değerlerinden alacağı güçle, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılık ve inançla, hem bölgesinin hem de dünya üzerindeki tüm mazlum milletlerin umudu olmaya devam edeceğine ve dün olduğu gibi geleceğin tarihini yeniden yazacağına inanıyorum. Bu vesileyle, başta bu büyük zaferin muzaffer komutanı, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale Savaşı’nın ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehit ve gazilerine Cenab-ı Hak’tan gani gani rahmet diliyor, bu büyük zaferin 106. Yıldönümünü kutluyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun! Aziz şehitlerimiz sizin mirasınız, bizim için en büyük emanettir. Vatan için, onur için verdiğiniz mücadele bugün bizim omuzlarımızda, gelecekte de gelecek nesillerin omuzlarında olacaktır. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun.

— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 17, 2021

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Çanakkale ruhunun kıyamete kadar yaşatılması adına mücadelemizin devam edeceğini ifade ediyor ve bu vesile ile Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında bu muazzam destanı yazan kahraman şehitlerimize ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize Allah (c.c)’den rahmet diliyorum.

— Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) March 18, 2021

DEVA Partisi: 18 Mart #ÇanakkaleZaferi'mizin 106. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

— DEVA Partisi (@devapartisi) March 18, 2021

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız, binlerce yıl yan yana olmuşuz, hep birlikte koca bir Vatan. Türkü Kürdü, Alevisi Sunnisi, Lazı Çerkesi.. Çanakkale’yi geçilmez kılmışız. Dün gibi bugün de biriz. Kimsesizlerin kimsesiyiz, hep birlikte Cumhuriyetiz.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 17, 2021

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Milletimizin bağımsızlık sevdasının en büyük sembollerinden biri olan Çanakkale Zaferi'mizin 106. yılını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu şanlı destan için canını ortaya koyan tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 18, 2021

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Vatan için canlarını seve seve feda edenlerin destanıdır Çanakkale! Zaferimizin 106. yıl dönümünü gururla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 18, 2021

Milli Savunma Bakanlığı: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 106 yıl önce #Çanakkale’de kutlu bir zafer kazanan kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin zamanı ve mekânı aşan ruhu karşısında #ŞehitlerimizeSelamDuruyoruz

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Sizler atalarınızdan çok kıymetli bir emanet devraldınız. İnanıyorum ki bu emanetin kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Gözlerinizde bunu görüyorum yolunuz açık olsun." Canlarını vatanımız için feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 18, 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale’de “bağımsızlık” dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 18, 2021

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde, bizlere zalimler karşısında cesaretle dik durmayı, hür yaşamayı, bir ve beraber olmayı miras bırakan, vatanımızın hakiki sahipleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şâd, makamları âlî olsun.

— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) March 18, 2021