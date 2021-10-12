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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri Genel Kurulda buluştu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Genel Merkez 24.  Olağan Genel Kurulu, 9 - 10 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

YAŞAM 12.10.2021, 00:08 12.10.2021, 01:10 Murat Aydın
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri Genel Kurulda buluştu

COVID-19 salgını önlemleri kapsamında, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla Mayıs 2021 tarihinde yapılamayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Genel Merkez 24.  Olağan Genel Kurulu, 9 - 10 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Bu yıl 32. yılını kutlayan ÇYDD’nin dernek organları, ülke genelindeki şubelerinden katılan delegelerin oylarıyla belirlendi. Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Ecz. Latife Nihal Kızıl’ın kendi listeleriyle yönetim organları seçimine katıldığı genel kurulda, 23. dönemde görevi üstlenen Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in listesi, genel kurul delegelerinin oylarıyla yeni dönem için de görevlendirildi.

1989 yılında kurulan ve bugün, 120 şubesi ile 5 temsilciliği bulunan ÇYDD’nin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aysel Ekşi idi. Sonraki genel başkanlar, ismi dernekle özdeşleşmiş Prof. Dr. Türkan Saylan ve ÇYDD’nin yaşadığı zor günlerde bu görevi üstlenen Prof. Dr. Aysel Çelikel oldu.  Ardından Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ekibi,  görevi 2019 – 2021 yılları için devraldı.

2021 – 2023 döneminde ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu görev dağılımı 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile aşağıdaki gibi belirlendi. 

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ      

Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL

Av. Fatma Nur GERÇEL

Lale Ayşe PİLATİN

Av. Gülsen AKBULAK

Nilgün POLAT GEVREK

Prof. Dr. Cihan DEMİRCİ TANSEL

Tijen MERGEN

Garip BAŞAKÇİ

Av. Sedat DURNA

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ 

Cahide Deniz BAYRAKTAR

Gülnaz KOÇABAŞ

Kamil Gürol BUHAR

Tanzer BOĞAN

Serpil ÇAKMAK KARAN

Deniz Garip YILMAZ

Bahattin CARAV

Hatice GÜLÇÜR İNANÇ

Berfin KURUŞ

DENETLEME KURULU ASIL ÜYELERİ

Sebahattin KESKİN

Gülser ALPARSLAN

Hikmet İŞLER

Hatice Leyla SÜRMELİ

Mustafa ÖZMEN

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Fehime Özel   

Ayşe Lale Erkal           

Özden Ayşen Sırmabıyık       

Macide Oytay 

Murat Düzgün

ONUR KURULU ASİL ÜYELERİ            

Av. Hüseyin Karataş  

Av. Hasan Murat Topçuoğlu 

Av. Ali Gürbüz            

Prof. Dr. Halime.Filiz Meriçli 

Prof. Dr. Cahide Nergis Mütevellioğlu

ONUR KURULU YEDEK ÜYELERİ        

Nuray Özer     

Alev Ocaktar   

Celal Özel       

Prof. Dr. Ayşe Ferda Birhekimoğlu Ocakçı   

Prof. Dr. Serkan Deveci

#Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği #genel kurul #Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL #çydd
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