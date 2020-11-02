Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı

Corona virüsü yüzünden hayatını kaybeden anayasa hukukçusu ve eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlandı. Kuzu için Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İki haftadır İstanbul’da özel bir hastanede korona virüsü tedavisi gören anayasa hukukçusu ve eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, dün hayatını kaybetti.

Burhan Kuzu için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camii’ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

ERDOĞAN: DAVASINI BİLEN BİRİ OLARAK GÖREV YAPTI

Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılanlara yönelik kısa bir açıklamada bulundu:

– Musallada bulunan değerli dava arkadaşımız yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. İstanbul Üniversitesi’nde anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde davasını bilen biri olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencilerle övündü hep. Parlamentoda birlikte yürüdüğümüz yolculuğumuz oldu, danışmanım oldu. Corona virüsüyle olan mücadelesinde kaybettik. Öncelikle ailesi olmak üzere milletimizin başı sağ olsun.

EDİRNEKAPI'DA DEFNEDİLDİ

Burhan Kuzu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Burhan Kuzu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'nin 22., 23., 24. ve 26. dönem milletvekili olarak görev yapmıştı