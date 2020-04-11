Burcunuza göre #evdekal sürecinde enerjinizi dengeleyin

Bu dönem zihinsel yorgunluğumuz, fiziki bedenimize yansıyor olabilir. Sosyal ortamlardan uzaklaşmak, sağlık açısından olumsuz etkilere açık konuma gelmemize vesile olacaktır. Astrolojide, bu durumu basit tekniklerle düzenlemenin bizim elimizde olduğunu belirten Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, Astrolojide Ay’ı, duyguları en hızlı taşıyan bir gezegen olarak tanımlarken, asıl duygularımızı yansıtan şeyin kişisel haritalarımızdaki elementler olduğunun altını çiziyor.

Gelin hep birlikte, basit bir teknikle, burcunuza göre nasıl element dengemizi sağlayabileceğimizi öğrenelim.

Astrolojide duygularımızı herkesin düşündüğü gibi Ay burçlarımız göstermez. Dört elementten oluşan dünyamızda, duygularımızı canlandırmak için #evdekal süreci boyunca yapabileceğimiz en basit tekniklere değinen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı Burcunuza göre evde, basitçe dengeleyebileceğiniz elementsel duygu tekniklerini anlattı.

Ateş Burçları: KOÇ- ASLAN- YAY

Mum yakın, aksiyon filmleri izleyin, Afrika zumba dansları yapın ve yere topuklarınızı vuracak danslar yaparak eyleme geçin. Basit egzersizlerle ter atmaya çalışın. Baharatlı yiyecekler yemeyi tercih edebilir, canlı renkli kıyafetler ve aksesuarlar kullanmayı deneyebilirsiniz.

Ateş: Canlılığı, eylemi, var olmayı anlatır. Ateş eksikliğinde yaşamsal köklerimizden bağlarımız kopar ve kendimizi tecrit edilmiş gibi hissederiz. Hayat gücümüzün tükendiğini, içimizden hiçbir şeyi yapmak istemediğimizi hissederiz. Eğer böyle bir durumdaysanız var gücünüzle kendinizi canlandırın. Ve basit tekniklerle evde kaldığımız bu süreci değerlendirin.

Hava Burçları: İKİZLER – TERAZİ – KOVA

Odalarınızı havalandırın. Oturduğunuz koltukları süpürün, uzandığınız yastıkları silkeleyin. Ortamın havasını değiştirecek tütsüler yakın, doğal oda kokuları kullanın. Zıplayın. Eve basit bir trambolin alarak bu süreci neşeli ve hareketli hale getirebilirsiniz. Turkuaz renkli kıyafetler ve aksesuarlar kullanmak da hava enerjinizi dengelemenize yardımcı olacaktır.

Hava: Eğer söyleyemedikleriniz nedeniyle kendinizi yalnızlaşmış hissediyorsanız, nefes almakta zorluk çekiyor ve uyku problemleri yaşıyorsanız hava enerjinizi dengelemeye ihtiyacınız vardır. Zihnin çok aktif olması vücudun sakinleşmesini olanaksız kılabilir. Bu gibi durumlarda çok basit tekniklerle hava enerjinizi canlandırabilirsiniz.

Toprak Burçları: BOĞA – BAŞAK – OĞLAK

Minik bir kumbara yapın. Puzzle oynayın. Çiçek ekin. Boyamalar yapın. Ayaklarınızı yere basarak evrenin merkeziyle bütünleşin. Duvarlarınızı süsleyin. Çerçeveler, resimler düzenleyin. Çocuklarınızın oyuncaklarıyla şehirler düzenleyin, kaleler yapın, inşa edin. Plan ve programlar yapın. Zamanınızı programlara ayırın. Gardırobunuzu düzenleyin. Tarçın kabuğu kullanın. Suya atıp içebilirsiniz örneğin.

Toprak: Eğer evinizde boş bir alan bulmakta zorlanıyorsanız, korku ve endişeleriniz fazlalaştıysa, gelecek kaygısı güdüyorsanız toprak elementinin enerjisinde dengesizliğiniz var demektir. Plan ve programlar yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi planlamak isteyebilirsiniz. Kalıcı bir işe, iradeye sahip olmak istediğiniz dönemde olabilirsiniz. Durmayın, toprak elementinizi çalıştırın.

Su Burçları: YENGEÇ – AKREP – BALIK

Bol bol yıkanabilirsiniz. Yağmur sesi ile uyumayı deneyebilirsiniz. Bulmaca çözebilirsiniz. Sualtı belgeselleri izleyebilirsiniz. Hayallerinizi bir kâğıda çizebilirsiniz. Bir pano yapıp gitmek istediğiniz yerleri panoya yerleştirebilirsiniz. Bol bol su içebilir, tuzlu su ile ayaklarınızı dinlendirebilirsiniz. Ayak bakımı da vücudun elektrik yükünün nötralize olmasına olanak tanıyacaktır.

SU: Eğer uyumakta problemler yaşıyorsanız, çevrenizdeki endişeli arkadaşlarınızı sakinleştirmek için iki katı çaba gösteriyorsanız, duygularınızı dengelemekte ve kararlar almakta zorluklar yaşıyorsanız, işin içinden çıkamadığınız problemleriniz varsa, teslim olmayı ve akışta kalmayı başaramıyorsunuz demektir. Su elementinizi basit tekniklerle çalıştırmayı deneyebilirsiniz.