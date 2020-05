Bodrum, Yaz Sezonuna Hazır!

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan uluslararası otel zinciri Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Haziran ayı ortasında misafirleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Akdeniz çanağındaki ilk ve tek Buddha-Bar Beach, Caresse Bodrum sahilinde aynı tarihten itibaren Buddha-Bar imza lezzetleri ve müzik deneyimi ile sosyal mesafeye önem veren müşterilerin de ideal noktası olacak.

Bodrum’da yaz sezonunu geçirmeyi planlayan misafirleri için Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum Residences’da kısa ve uzun dönem kiralama seçenekleri de sunuluyor. Caresse The Residences-Bodrum’un ev sahip ve kiracılarının, tüm otel concierge hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacağı özel “Caresse Privee” program ayrıcalıkları da misafirlerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarını aynen uygulayarak misafirlerinin sağlığı ve güvencesinin her zaman öncelikleri olduğunu ileten Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’un yatırımcısı Büyükhanlı Kardeşler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı; Bakanlıklarımızın talimatlarının yanı sıra uluslararası otel zinciri Marriott International’ın da bir üyesi olarak zincirlerinin aldığı bir çok sosyal izolasyon ek önlemlerini de içeren ayrıcalıklarımız ile misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Bir butik otel olarak hizmet ve servislerimiz her zamanki kişiye özel ve Caresse Bodrum ritüelleri ile eksiksiz devam edecektir. Bizim için en önemlisi misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığıdır. Sağlığımızı her zaman önde tutarak kişisel alan, temizlik ve hijyen kurallarına uyulduğu taktirde riski minimumda hep birlikte tutabileceğimize ve 2020 Yaz sezonuna hepimizin özverisi ile güçlü bir şekilde gireceğimize inanıyorum.” diye belirtti.

Kısa ve uzun dönem Özel Havuzlu Villa, Residence, Otel Oda ve Tekne kiralamaları ile ilgili de şimdiden çok fazla talep almaya başladıklarını ileten Büyükhanlı; Caresse The Residences-Bodrum da kısa ve uzun dönem kiralama opsiyonlarımız ile kişiye ve ailelerine özel güvenli bir seçenek ve özel bir program sunacağız. Şimdiden kiralama opsiyonlarımız için büyük bir ilgi görmeye başladık. Bu dönem izole ve yalın bir tatil deneyimi geçirmek isteyenlerin kısa ve uzun dönem ev, otel oda kiralama ve tekne opsiyonlarını daha fazla değerlendireceklerini düşünüyorum.” dedi.

Caresse Bodrum Genel Müdürlük görevini de ülkemizi yurtdışında da başarılı çalışmaları ile temsil eden Tarkan Aksoy’a emanet etti. Turizm ve otelcilik sektöründeki uzun yıllara dayanan profesyonel hayatında bir çok uluslararası zincir grup ve Türk Premium ve lüks butik otellerinde üst düzey görev alan Aksoy bundan sonra Caresse Bodrum ile tecrübelerini paylaşacak.

Ayrıca Caresse Bodrum, Satış ve Pazarlama ekibinin başına getirdiği sektörün başarılı ve deneyimli isimlerinden Sarp Okçuoğlu ve ekibi ile de daha güçlendi.

Condé Nast Traveler Okuyucuların Tercihi Ödülleri kazananları içerisinde; 2016 ve 2017 yıllarında art arda Avrupa’nın En İyi Resort Oteli Ödülü’nün sahibi olan ve 2019 yılında da Avrupa’nın en iyi otelleri arasında yer alarak ilk 20’ye giren Caresse Bodrum’un yaz sezon hazırlıkları hızla devam ediyor. Caresse Bodrum, bu yaz premium oda servis ve hizmetleri, kendine ait plajı, kişiye özel kullanım fırsatı yaratan misafir ve gruplarına ait özel iskeleleri, kısa ve uzun dönem özel havuzlu villa, rezidans, otel oda ve tekne kiralama opsiyonları ile fark yaratıyor. Özel servis ve bağlama imkanları ile tekne ve yatların uğrak noktası da olan Caresse Bodrum, sevdikleri ile izole bir tatil geçirmek isteyen misafirlerini büyüleyici güzellikteki ortamında ağırlamanın yanı sıra tekneleri ile özel koylarda da ağırlama şansına sahip bulunuyor.