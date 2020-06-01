Bir bu eksikti... Bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminli kumaşlar satışta

Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüsten (Covid-19) korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak oldukça önemli. Uzmanlar ise bu süreçte, kaliteli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğine ve virüsten korunmada oldukça etkili olduğuna değiniyor. Bu anlamda da kesintisiz ve derin bir uyku uyuyabilmemiz için dünyada pek çok uyku teknolojisi geliştirilmiş durumda. Bu teknolojiler, yataktaki hijyeni en üst seviyeye çıkarırken aynı zamanda da uyku kalitesini artırıyor. Bu kapsamda geliştirilmiş birçok teknolojiden biri olan A, C, E vitaminli kumaşlar da, kişilerin uyku esnasında ihtiyaç duyduğu vitaminleri sağlayarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı oluyor.

OMURGANIN DOSTU VİSCOSTAR TEKNOLOJİSİ

Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için iyi bir uyku deneyimi şart. Bu durumda uyku kalitesi de önem kazanıyor. Güne zinde başlamak için gece boyunca olabildiğince uzun değil, derin ve kesintisiz bir uyku gerekiyor. Viscostar teknolojisi de bu anlamda oldukça önem kazanıyor. “Viscostar” katman, ısıya ve basınca duyarlı özelliğiyle omurgamızda biriken yükü en aza indirirken; açık hücreli yapısıyla vücudumuzun gece boyunca nefes almasını sağlıyor. Kan dolaşımımızın en doğru şekilde devam etmesine yardımcı oluyor. Böylelikle gece boyunca oluşan istemsiz dönüşler en aza iniyor.

STRESTEN UZAK YATAK TEKNOLOJİSİ: SEACELL-WELLNESS

Koronavirüs sürecinde yaşanan aşırı stres uyku düzenimizi de oldukça etkiledi. Özellikle bu süreçte, vücudumuz ve zihnimizde gün boyu biriken stresten arınmak daha da önemli hale geldi. Bu anlamda, “SeaCell-Wellness” özelliği ile elektrik iletkenliğine sahip karbon fiber iplikler kullanılarak üretilen kumaşlar uyku sırasında vücudumuzda birikmiş olan elektriği ve stresi vücudumuzdan atmaya yardımcı oluyor.

VÜCUDUN İHTİYACI OLAN VİTAMİNLER UYKU ESNASINDA SİZLERLE…

Bunun yanı sıra evden çıkamadığımız bu günlerde vücudumuz da gerekli vitaminlere ihtiyaç duyuyor. Vücudumuzun bu vitaminleri alması için ise gerekli olan teknolojilerin başında A, C, E vitaminli kumaş teknolojisi geliyor. Yatak kumaşında kullanılan mikrokapsüllü A, C, E vitaminleri uyku sırasında vücudun ihtiyacı olan vitamini sağlayarak, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamaya yardımcı oluyor.

YATAĞINIZIN SAĞLIĞI DA ÇOK ÖNEMLİ

Koronavirüs sürecinde en önem verilen konuların başında kişisel sağlığımız geliyor. Ama bu süreçte çok fazla yere temas ediyoruz. Bu nedenle bulunduğumuz ortamın ve günün büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz yatağımızın da aynı hijyene sahip olması gerekiyor. Bu anlamda yatağımızın, tekstil ürünlerinin kalite standartlarını belgeleyen Öko-Tex belgeli kumaşlarla üretilmiş olması önemli. Aynı şekilde, tekstil ürünlerinden elde edilmiş keçeye göre çok daha hijyenik bir yapıya sahip, doğa dostu bir katman olan “rebounded kaman” da yatağımızın hijyenik, sağlıklı ve dayanıklı yapısına katkı sağlıyor.