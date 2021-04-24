Berber Abdullah Bilbay'dan Koku tedavisi(!) önerisi

İstanbul Kocamustafapaşa'da erkek berber salonu olan Abdullah Bilbay yaptığı araştırmalar ve aldığı sertifikalarla dikkat çekiyor. Şiş mantarından yaptığı bir çalışmayla kelliğe çözüm bulurken yine yumurta sarısı ile yaptığı çalışmayla saç dökülmesini önleyen bir karışım oluşturdunu daha önce açıklayan Bilbaş, şimdi de koku üzerine yaptığı çalışmayla dikkat çekti.

"Kokularla güzelleşebilirsiniz" diyen Bilbay, kend geliştirdiği "Aromaterapi kokusu ve faydaları" konusunda verdiği bilgilerle dikkat çekti. Berber Abdullah Bilbay; Kendi çapında kokularla ilğgili yaptığı çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kokulardan da güzelleşebilirsiniz Aromaterapi Kokusu ve Faydaları doğal tedavi yöntemlerinden bir tanesi . Kokuların gücü olarak da bilinen ve doğanın da doğal kokusu bitkilerin gücü ispatlanmış. Günümüzde de kullanılan bu koku hem tıp alanında hemde güzellik alanlarında ve insanın fizyolojik olarak da insanın kendini güzel hissetmesini duygusal fiziksel canlı ruhsal sağlık için de kullanılması önerilebiliyor. Aromaterapi kokusu terapi kelimesi geçerek de iyileştirmeyi ifade etmektedir. Aromaterapi kokularından da ve ayrıca güzellik yönünden de saçlara ciltlere ve beynimize de pozitif etkiler de sağlamaktadır. Bu kokular sıkınti strestende uzak tutuyor. Streste saçlarımızı dökuyor, cildimizde sarkiyor, saçlarımızın da cildimizin de dogal saglikli olmasi için aromaterabi kokulu asmalı bir çalişma yaptik. Bu kokuları da oldugunuz ortamlara asarak mutlu huzurlu olup saçlarınız ve cildinizide kendinizi gűzel gűçlu hissedeblirsiniz, kokulardan da guzel olabilisiniz."