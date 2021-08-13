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Batı Karadeniz'de sel felaketi; Can kaybı 30'a yaklaştı
Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti.
YAŞAM 13.08.2021, 10:11 Murat Aydın
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Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor. Bölgede yine yağış beklendiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Risk devam ediyor" dedi.
Şiddetli yağışla gelen sel Batı Karadeniz'de felakete yol açtı. Kastamonu, Bartın ve Sinop kâbusu yaşadı. Sel önüne ne kattıysa aldı götürdü, o anlar hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Bölgeden gelen görüntüler korkutucu.
AFAD'ın son açıklamasına göre ise; Kastamonu'da 25, Sinop'ta iki kişi hayatını kaybetti. Bartın'da bir kişi kayıp.
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