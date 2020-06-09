Ayasofya’nın ibadete açılmasını AKP Reddetti

İYİ Parti'nin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili grup önerisi AKP tarafından reddedildi. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, verdikleri ret oyuyla ilgili "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili tekrar ibadete açılması yönünde talimat verdiği iddiaları üzerine başlayan tartışmaya İyi Parti TBMM'ye verdiği önerge ile yeni bir boyut getirdi.

Tartışmaları Parti Gurubu önerisi olarak TBMM gündemine getiren İYİ Parti, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını istedi.

Öneri parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından AKP’li vekillerin de oylarıyla reddedildi.

Ret oyu sonrasında açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Şimdilik ret oyu veriyoruz ama temmuzda gerekli adımları atacağız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ÖNERİYİ İYİ PARTİ'DEN

İYİ Parti’nin TBMM’ye sunduğu önerinin gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı:

“Ayasofya Cami, 1453 yılında, İstanbul'un fethi sonrası imam olarak kıldırdığı ilk Cuma namazını müteakip, Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedilerek camiye çevrilen, Türk ve İslam tarihi için büyük öneme sahip ve İstanbul'un Fethi'ni temsil eden en önemli sembollerinden biridir.

Bunun yanı sıra, zaman içerisinde bir külliyeye dönüşen Ayasofya Cami, tarih boyunca eşine rastlanmayan bir özenle Osmanlı Devleti'nin en gözde mabedi olarak işlev görmüş, 481 yıl cami olarak kullanılmış ve Türk milleti nazarında daima fethin aziz bir hatırası olarak anılmıştır.

481 yıl Müslümanlar için cami olarak kullanılan ve Türk-İslam tarihinin dönüm noktalarından birini ihtiva eden ve fethin sembollerinden biri olan Ayasofya Cami, 1934 tarihinden itibaren müze olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

Bununla birlikte, günümüz toplumsal ve tarihsel gereklilikleri ile milli şuurumuzun diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ayasofya Cami'nin Müslümanlar için toplu ibadethane olarak kullanılması bir gereklilik arz etmektedir.

Bu kapsamda, Gazi Meclisimizde kurulacak araştırma komisyonu vasıtası ile Ayasofya Cami'nin Müslümanlar için ibadethane olarak kullanılması hususunda çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekmektedir.”