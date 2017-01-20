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Avukat Fahri Biçer, son yolculuğuna uğurlandı

Giresun STK'larının değerli isimlerinden Yağlıdere Derneği eski Yönetim Kurulu Üyesi, Zeytinburnu Belediye Başkanı eski Başkan Yardımcısı İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlardan Fahri Biçer, son yolculuğuna uğurlandı.

Avukat Fahri Biçer, son yolculuğuna uğurlandı

Giresun STK'larının değerli isimlerinden Yağlıdere Derneği eski Yönetim Kurulu Üyesi, Zeytinburnu Belediye Başkanı eski Başkan Yardımcısı İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlardan Fahri Biçer, son yolculuğuna uğurlandı. Biçer için Zeytinburnu'ndaki Merkezefendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.


Törende, Biçer'in oğlu Yusuf Biçer ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Biçer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, bazı ilçelerin belediye başkanları ve meslektaşları katıldı.

Biçer'in cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Merkezefendi Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.



Fahri Biçer

Giresun'da 1965'te dünyaya gelen Fahri Biçer, ilk, orta ve lise öğrenimini Giresun'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Biçer, 1991-1999 yıllarında serbest avukat olarak çalıştı.

AK Parti'nin İstanbul teşkilatının kuruluşunda da bulunan Biçer, birçok sivil toplum kuruluşuna üye oldu ve yönetici görevinde bulundu.

Eski Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı da olan Biçer, evli ve üç çocuk sahibiydi.

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Avukat Fahri Biçer
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