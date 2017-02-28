Audi Kronik Sorunları

Her yıl çıkarttığı modeller ile araç sektöründe kendine yükseklerde yer bulan Audi, araçlarında performans ve estetiği bir araya getirmeye çalışıyor. İç donanımı ile kullanıcıya rahat ve keyifli bir kullanım sunmayı amaçlayan firma, dış tasarımı ile de görenleri kendine hayran bırakıyor. Bu tür araçların her ne kadar artı yönleri fazla olsa da eksi yönleri de bir hayli bulunmaktadır. Kronik Sorunlar da bunlardan biridir.

Kronik Sorunlar Nelerdir?

Audi, araçlarda birden çok kronik sorun olduğu söylenmektedir. Bu sorunlar nelerdir? Sizlere kısaca anlatmaya çalışacağız.

-İç Tasarım

Kullanıcıların şikayet ettiği konuların başında Audi’nin aracın iç tasarımını çok dar ve kullanışsız olarak yapması. Bu sorunun araç içindeki kullanıcıları rahatsız ettiği ve sürücünün aracı rahat olarak kullanmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle Audi A4 Modelinde, bu sorunun yaşandığı söylenmektedir.

-Fazla Yakıt Tüketimi

Diğer bir sorun ise bazı Audi araçların gereğinden fazla yakıt tüketmesidir. Bu sorunun motorda bulunan ve üretim esnasında meydana gelen bir şey olduğu söylenmektedir. Motor Tamiriiçin Audi Servisi’ne gitmeniz gerekmektedir.

Kronik sorunlar araçların küçük bir bölümünde görülmektedir. Kullanıcılar yakıt tüketimi gibi fark edilmesi zor olan sorunları, gün içerisindeki gittiği mesafeyi, hızı ve eklediği benzin miktarını bir süre kontrol ettikten sonra bulabilir. Böyle bir sorun ile karşılaşacak olursanız kısa sürede yetkili servisine başvurmanız önerilir. Ülkemizde birçok Audi servisi bulunmaktadır. Bunlardan kaliteli hizmet veren kuruluşlara örnek verecek olursak, Aksoy Audi Servisi ve Bostancı Oto Servisi’ni söyleyebiliriz. Audi servis fiyatları ise birbirine yakın miktarlardan oluşmaktadır.

Öneri

Aracınızı sadece Audi’nin resmi yetkili servislerine götürmenizi öneririz. Aksi halde tamir sırasında yapılan kalıcı hatalar Audi garantisine girmeyebilir ve mağdur olabilirsiniz.