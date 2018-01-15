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Atkı İmalatçıları Arıyorsanız Doğru Adres Fonem Tekstil

Kış gelirken atkılar, bereler, eldivenler de dolaplardan çıkmaya başlar.

Atkı İmalatçıları Arıyorsanız Doğru Adres Fonem Tekstil
 Kış gelirken atkılar, bereler, eldivenler de dolaplardan çıkmaya başlar. Kışlık giysiler baş, boyun ve yüz bölgelerini soğuktan koruyamaz. Bu nedenle soğuktan tam olarak korunmak için özellikle atkı, bere ve eldiven gibi eşyalara da ihtiyaç duyarız.  Farklı renk, desen ve tasarıma sahip atkılar bizi hem soğuktan korur hem de kıyafetlerimizi tamamlayarak şık bir görünüm sağlar. Bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek herkese uygun farklı tasarımlı atkı modelleri vardır. Basit bir aksesuar ürünü gibi görünse de atkı üretiminin zorlu aşamaları bulunuyor.  Atkı imalatçıları farklı modeller tasarlayıp üreterek müşterilere zengin alternatifler sunmaya çalışıyor. Dokuma, örgü, polar, saten, saten baskı, dokuma baskı, tek taraflı dokuma, çift taraflı dokuma gibi atkılarda oldukça zengin seçenekler vardır. Atkı her ne kadar kış aylarının aksesuarı olarak düşünülse de yaz aylarında da aksesuar olarak atkı kullanılır.

Yaz ayları için saten ve dokuma atkılar tercih edilirken kış ayları için daha çok yün atkılar tercih edilir. Yün atkılar dokuma ve saten atkılara göre soğuklara karşı daha fazla koruma sağlar. Atkı üretiminde malzeme kalitesi yanında özgün tasarımlar da önemlidir. Dijital ortamda hazırlanan tasarımlar, renkli fotoğraflar, grafikler hiç bozulmadan atkı üzerine basılabilir. Böylece farklı renk ve desenlerde çocuk, erkek, kadın atkı modelleri üretilebilir. Kaliteli, şık ve birbirinden ilginç çocuk atkı modelleri yanında, yine kaliteli, şık, zengin renk ve desene sahip kadın ve erkek atkı modelleri her zevke ve ihtiyaca hitap eder. Fonem tekstil olarak modadaki değişimleri ve yenilikleri de yakından takip ederek günün trendine uygun modeller üretmekteyiz. Atkılarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük beğeni toplamakta ve sürekli sipariş almaktayız.

Yüzlerce atkı modellerimizi https://www.fonemtekstil.com/ sitemizde görebilir, dilediğiniz renk ve desende dilediğiniz sayıda sipariş verebilirsiniz. Modellerin farklı renk üretimlerini de yapmaktayız. Size özel üretim için müşteri temsilcimizle iletişim kurabilirsiniz. Logo ve tasarım alanında sizin de görüşlerinizi alarak model tasarlıyoruz. Yazlık saten atkı, şal, kışlık şal, atkı, kadın atkıları, erkek ve çocuk atkıları baskılı atkılar, tekli, ikili, üçlü atkılar olmak üzere çok geniş bir alanda üretim yapıyoruz. Toptan atkı siparişlerinde fiyatlar atkının malzemesine, renk seçeneklerine, modeline ve sipariş adedine göre belirlenmektedir.

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