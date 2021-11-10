Atatürk'ün 'Yürüyen Köşk hikayesi' milyonlarla buluştu

Koç Holding'in 10 Kasım iletişimi bu yıl Yalova'daki "Yürüyen Köşk'ün" Hikâyesini Anlatıyor: "Ağaç kalsın, köşkü öte yana taşıyalım.” #BuHasretBizim

2006 yılından bu yana her yıl 10 Kasım iletişimi ile Atatürk’ü anarken fikirlerini hatırlatan ve Cumhuriyet değerlerinin altını çizen Koç Holding, bu yıl Yalova’daki “Yürüyen Köşk”ün gerçek hikâyesini milyonlarla buluşturdu. Atatürk’ün talimatıyla ulu bir çınar ağacının dallarının kesilmemesi için koca bir köşkün yerinin değiştirildiğini anlatan bu gerçek hikâyeden ilham alınan filmde bahçıvan ve şoför arasında kurgulanan diyalog şu şekilde gelişiyor: “Geçen gün buradaydı. Şu çınar ağacını kesecekken gördü beni. Kızdı da. ‘Paşam, bu ağaç çok büyüdü, köşke de zarar vermeye başladı. O yüzden kesmek lazım’ dedim ama… Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun! Ağaç kalsın, köşkü öte yana taşıyalım’ dedi. Ardından şoför şu sözleri söyler: “Memlekete nefes olursan, memleketin nefesini de korursun elbet.” Film, Nazım Hikmet’in “Davet” isimli şiirinin sonundaki şu dizeler ile son buluyor: “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine.”

Koç Holding’in 10 Kasım iletişimine konu olan gerçek hikâyeyi linke tıklayarak okuyabilirsiniz: https://www.koc.com.tr/medya- merkezi/haberler/2021/bu- hasret-bizim