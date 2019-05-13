Annesi babası tarafından öldürülen minik kıza, minikler sahip çıktı

ANTALYA Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) Gündüz Bakım Evi öğrenci velileri, Balıkesir'de 3 yıl önce annesi Esra Gövem, babası Tolga Y. tarafından öldürülen 5 yaşındaki E.Y. için Anneler Günü'nde yardım kermesi düzenledi. Minik öğrenciler elde ettikleri geliri, kreş başta olmak üzere E.Y.'nin eğitim giderlerinin karşılanması için anneannesine gönderdi.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde, oto kiralama şirketinde çalışan Tolga Y. (28), 2013 yılında mobilya- halı satılan işyerinde çalışan Esra Gövem (24) ile evledi. 2014 yılında E.Y. adını verdikleri kızları dünyaya gelen çift, Ocak 2016'da anlaşamadıkları gerekçesiyle boşandı. Mahkeme çiftin o dönem 2 yaşındaki kızları E.Y.'nin velayetini annesine verdi. Tolga Y., 29 Mayıs 2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında mahkemenin hafta sonlarında görebilmesine izin verdiği kızı E.Y.'yi almak için boşandığı eşi Esra Gövem'in oturduğu Camivasat Mahallesi 32. Sokak'taki baba evine gitti. Çocuğu vermek için apartmanın önüne çıkan Esra Gövem ile Tolga Y. arasında tartışma çıktı. Tolga Y., cebinden çıkardığı bıçakla 2 yaşındaki kızının gözü önünde Esra Gövem'i ikisi kalbi, biri de göğsünden olmak üzere üç bıçak darbesiyle yaralayıp, kızını da bırakarak kaçtı.



Çığlıkları duyup pencereye çıkan alt kat komşusu, Esra Gövem'in kan içinde yerde yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bu sırada gelen Gökhan Gövem, yaralı ablasını yan taraftaki ekmek fırınına ait kamyonetle Edremit Devlet Hastanesi'ne götürdü. Genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Tolga Y. ise kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Tolga Y., ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.



ANNESİ DEHŞETİ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ



Tolga Y.'nin bir süre önce boşandığı eşi Esra Gövem'i bıçaklama anı, çocuğu teslim ederken tedbir amaçlı çekim yapan kadının annesi Ferda Gövem tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti. Esra Gövem'in boşandığı eşi tarafından tehdit edildiği için hakkında koruma kararı bulunduğu da belirlendi.



ANTALYALI MİNİKLERDEN YARDIM ELİ



Eski eşi tarafından öldürülen Esra Gövem'in ailesinin avukatlarından Müjde Tozbey Erden, anneannesi Ferda Gövem ile zor şartlarda yaşamını sürdüren E.Y. (5) için destek istedi. Müjde Tozbey'in, E.Y.'nin dramını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşadığı sıkıntıları, Antalya OSB Müdürlüğü Gündüz Bakımevinin yönetimi ile paylaşması üzerine burada eğitim alan çocuklar ve veliler yardım amaçlı kermes düzenledi.



ATIKLAR, UMUT OLDU



Antalya OSB Gündüz Bakım Evi öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları süs eşyalarını, Anneler Günü'nde E.Y. yararına düzenledikleri kermeste satışa sundu. Etkinliğe katılan anne ve babalar, öğrenciler tarafından hazırlanan süs eşyasının tamamını satın aldı. Elde edilen gelir avukat Müjde Tozbey Erden tarafından E.Y.'nin eğitim giderlerinin karşılanması için anneanne Ferda Gövem'e gönderildi. Bir veli ise E.Y.'nin eğitim masraflarını üstlendiğini açıkladı.





