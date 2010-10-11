Ankara - İstanbul arası 1.5 saat oluyor

Türkiye, Ankara-İstanbul arasını 1,5 saate indermeyi hedefliyor. Bu proje her iki ili daha da yakınlaştıracak.



Türk ve Çinli uzmanlar, Ankara-İstanbul arasını 1,5 saate indirmeyi planlayan hızlı tren projesinin Ayaş-Beypazarı-Çayırhan hattını inceledi.

Yepyeni bir dönem de demiryollarında başlamak üzere. TCDD Genel Müdürü Süleyman Kahraman, beraberindeki Çinli heyetle birlikte Ankara-İstanbul arasını 1.5 saate indirecek hızlı tren projesinin Ayaş-Beypazarı-Çayırhan hattında incelemelerde bulundu.

Kahraman, hızlı tren projesi için en iyi eskisehir güzergahın Sincan-Ayaş-Beypazarı-Çayırhan hattı olduğunu söyledi. Çin ile Türkiye arasında demiryolları alanında işbirliği anlaşması imzalandığını ifade eden Kahraman, şunları söyledi:

''Anlaşma çerçevesinde, Çinli teknik heyetle beraber Ankara-İstanbul sürat demiryolu güzergahında incelemeler yapıyoruz. Hızlı tren yolunun yeni teknolojiyle yapılıp, yapılamayacağını araştırıyoruz. Biliyorsunuz, tünel teknolojisi ve viyadük teknolojisi gelişti. Çinlilerin geliştirdiği teknolojiyle yapılabilir mi? Buradan da hedefimiz daha hızlı bir tren yolu ile Ankara-İstanbul arasını 1,5 saate düşürmek. Sadece burada değil, Kars'a kadar olan tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak için iki ülke bakanları protokol imzaladılar. Onun için Ayaş-Beypazarı-Çayırhan arasında bulunan tren yolu ağında incelemelerde bulunduk.''

Çin Demiryolları Bakanı Liu Zhijun, 7 Ekim tarihindeki escort Ankara ziyaretinde Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Polatlı'ya kadar seyahat etmişti. Bakan Zhijun ile birlikte basına açıklama yapan TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, ''Çin, dünyanın en uzun ve en yüksek hızlı trenlerine sahip. Sürekli 350 kilometre hızla gidebilen hızlı trenlerinin yanında, 400 kilometrelik hıza çıktılar. Bizler de onların tecrübelerinden yararlamaya çalışacağız'' demişti.

Çin'de 80 bin kilometrelik demiryolu hattının 7 bin kilometresini hızlı tren hatları oluşturuyor. Çin'in yeni hedefi toplam demiryolu ağını 110 bin kilometreye, hızlı tren hatlarını ise 12 bin kilometreye çıkarmak.