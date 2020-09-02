AKUT, 3 ekibiyle, kayıp iş insanı için arama çalışmalarına katıldı…

Bodrum’da yakınları tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan iş insanı için dün öğle saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, bugün öğle saatlerinde kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılması ile sonlandırıldı. AKUT Bodrum, AKUT Kuşadası ve AKUT İzmir ekipleri, 31 gönüllüsü ve 3 arama köpeği ile arama çalışmalarına dahil oldu.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yürüyüşe çıktığı öğrenilen ve bir daha geri dönmeyen iş insanı için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuçlandırıldı. Yürüyüşten dönmeyen ve telefon ile de kendisine ulaşılamayan kayıp şahıs için, AKUT Bodrum, Kuşadası ve İzmir ekipleri, 31 gönüllü ve 3 arama köpeği ile arama çalışmalarına dahil oldu.

AKUT Bodrum ekibi tarafından başlatılan ve ardından AFAD, Bodrum 911 Arama Kurtarma Derneği ve bölgeyi bilen köylülerden oluşan ekiplerin dahil olduğu arama kurtarma çalışmaları, 24 saati aşkın bir sürede, maalesef kayıp iş insanın cansız bedeninin bulunmasıyla sonlandırıldı.