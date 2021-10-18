Ahmet Davutoğlu kaza geçirdi; Bindiği asansör yere çakıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Van'da bindiği bir asansör yere çakıldı. Davutoğlu'nun belinde ciddi bir sıkıntı oluştuğu ve korse ile oturduğu belirtildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Doğu illerinde partisinin açılış ve toplantıları için sürdürdüğü seyahatleri sırasında kaza keçirdiği öğrenildi.

Kaza, partinin Van seyahati sırasında meydana geldi. Kaza ile ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Basın Müşaviri Ufuk Karcı çıkan hareblerin ardından açıklama yaptı. Kazayı doğrulayan Karcı, Van ve Ağrı'nın 9 ilçesinde proğram yaptıklarını halkla buluştuklarını ifade ederek, gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Karcı, kaza nedeniyle Amasya ve Mersin programlarının ertelendiğini kaydetti. Davutoğlu'nun kaza sırasında belinde zedelenme olduğu ve hekimlerin, bir müddet dinlenmelerini tavsiye ettikleri ifade edildi.

"Seyahatte Davutoğlu'nun bir küçük kaza geçirdiği bilgisini de vereyim. Bir yerel radyoya mülakat vermek için giderken bindiği asansör bir kat yere çakıldı, o nedenle belinde ciddi bir sıkıntı var, korse ile oturuyor. Mersin ve Amasya programlarını bu nedenle erteleme kararı aldılar."

DAVUTOĞLU DOĞRULADI

Davutoğlu, geçirdiği kaza için açıklamada bulundu. Davutoğlu, "Çok şükür olayı ucuz atlattık. Böylesi bir kazayı ufak tefek hasarlarla atlattığımız için Allah'a şükür ediyoruz. Radyo ve Televizyon programından sonmra doktora gittik, iğne falan yapıldı. Doktorlar bana ayaklarımı sürekli hareket halinde bulundurmam gerektiğini söylediler. Oturmamın gerektiği yerde 20 dakikada bir ayağa kalkarak ayaklarımı hareket ettirmem gerekli olduğunu söyleyen doktorlar, bir hafta içinde sağlığıma kavuşabileceğimi ifade ettiler. Bizimle en iyi şekilde ilgilenen ve büyük bir ilgi gösteren tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kazadan sonra Davutoğlu, Ankara'ya döndü.