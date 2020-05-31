Acı haberi Fazıl Say duyurdu! Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti!

Devlet sanatçısı ve viyola virtüözü Ruşen Güneş, İngiltere'nin başkenti Londra'da 80 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Güneş'in ölüm haberini duyuran Fazıl Say, Güneş için "Çok ama çok üzgünüm. Daha iki gün önce konuşmuştuk. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Duayen viyola sanatçısı Ruşen Güneş’in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu, Güneş için peş peşe baş sağlığı mesajları paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sosyal medya hesabından Ruşen Güneş için yayınlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:

* Ülkemizin çok sesli müzikte önde gelen değerlerinden olan, saygıdeğer büyüğümüz, Viyola sanatçısı Ruşen Güneş’in vefat haberini almış bulunmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta yakınları olmak üzere tüm sevenleri ve camiamızın başı sağolsun..

FAZIL SAY: SÖZÜM VARDI, YETİŞEMEDİM

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ise Ruşen Güneş’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili dostum Ruşen Güneş vefat etti. Çok ama çok üzgünüm. Daha iki gün önce konuşmuştuk. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.

* Büyük bir değerdi, uzun yıllar Londra'da sanatını yapan büyük bir viyola üstadıydı.

* Onun için bir viyola eseri yazma sözüm vardı, yetişemedim. Nurlar içinde yatsın.