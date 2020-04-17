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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Mezarı başında anıldı
8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 27’nci yılında Topkapı’daki anıt mezarı başında anıldı.
YAŞAM 17.04.2020, 18:48 Murat Aydın
8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 27’nci yılında Topkapı’daki anıt mezarı başında anıldı.
Anma törenine katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korg. Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum Özal’ın kabri başında saygı duruşunda bulunup, dua okudu ve çelenk bıraktı.
Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, anma töreninde hazır bulunan Özal Ailesi’nin fertleriyle de bir süre görüştü.
Anma töreninde, tüm dünyada yaşanan pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tüm katılımcıların maske taktığı görüldü.
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