4 Ayakkabı Kuralı

Stil, renk ve taban tipinden söz etmek üzere hatırlanması gereken çok şey var. İdeal olarak, fonksiyonel ve şık ayakkabıları seçmek istiyorsanız bu 4

ayakkabı

seçim ilkelerini takip ederek amacınıza kolayca erişilebilirsiniz.

· Amacına Uygun Ayakkabı

Bu, erkeklerin ayakkabı konusunda yaptığı en yaygın hatadır. Ayakkabı türünü öngörülen işlevi dışında giymek, hala uygun oldukları sürece iyidir. Bununla birlikte, çoğumuz bunu aşırı bir hale getiriyor ve resmi ve son derece rahat arasındaki orta çizgiyi yakalamakta güçlük çekiyor.

· Kaliteli Ayakkabı Yatırımı

Her erkek ayakkabı için çok büyük paralar harcayamaz. Bununla birlikte, düşük kaliteli ayakkabısatın almak asla kazanan bir strateji değildir. On yıllar süren daha pahalı ayakkabıları satın alarak uzun vadede tasarruf edebilirsiniz.

· Konforlu Ayakkabı

Biraz daha fazla para ödemek anlamına gelse bile, uygun form ve konfordan fedakârlık etmeyin. Ayaklarınızın özelliklerini iyi tanıyın veher zaman doğru ayakkabı modelini satın alın.

· Ayakkabı Bakımı

Ne kadar sağlam veya narin olursa olsun her ayakkabı modeli iyi bir bakıma muhtaçtır. Deri ayakkabılar için bu özellikle önemlidir çünkü bir takım elbise ayakkabısının iç kısmı çoğunluklaüstteki sert kimyasal işleme tabi tutulmaz ve çürümeye karşı daha hassastır.

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