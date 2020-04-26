27 yaşındaki işçi Koronavirüs kurbanı

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran Korona Virüs can almaya devam ediyor. Gaziantep'te bir ayakkabı imalathanesinde çalışan çalışan, 27 yaşındaki Uğur Kartal hayatını kaybetti.



Uğur Kartal'ın hayatının kaybetmesinin ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Gaziantep’te bulunan Akınalbella ayakkabı fabrikasında çalışan bir işçi arkadaşımızı daha Korona Virüsten yitirdik" denildi. HDP açıklamasında Koronavirüs'e karşı alınan tedbirlerin dahada artırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklama şöyle:

"Tüm dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran Korona Virüs can almaya devam ediyor. Virüse karşı, evde kalmak, azami izolasyon, asgari sosyal etkileşim gibi tedbirler geliştiriliyor. Ama bu önlemlerin hiçbiri işçiler için geçerli değil. Özellikle de Türkiye’de. Sağlığı değil, ekonomiyi önceleyen AKP iktidarı, zorunlu olmayan sektörlerde sermayeyi teşvik ederek, çalışmayı sürdürüyor. İktidar bu olağanüstü süreçte işçilere “ya çalışarak ölün ya da evde kalarak açlıktan ölün” diyor.



Başından beri “zorunlu olmayan sektörlerde üretime ara verilsin, ücretli izin sağlansın” talebimizde ısrar ediyoruz. Daha önce Korona Virüs vakalarının görüldüğü fakat çalışmaya devam eden fabrikaların adını vererek Meclis’te konuyu gündeme taşıdık. Dün bir işçinin hayatını kaybettiği Akınalbella fabrikası salgın konusunda uyarıda bulunduğumuz fabrikalardan biriydi. Bütün uyarılarımıza ve tespit edilen vakalara rağmen bu fabrikalar çalışmaya devam ediyor. İnsanlar ayakkabı üretsin diye canlarından ediliyor. Bu dayatma sonucunda dün Akınalbella’da çalışan, 27 yaşındaki Uğur Kartal’ı yitirdik.

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Zorunlu olmayan sektörlerde üretime ara verilmeli ve işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır. Yitirdiğimiz Uğur Kartal’a rahmet, büyük ailesi olan işçi sınıfına, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."