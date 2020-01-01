istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

2020’DE EN ÇOK TERCİH EDİLECEK SAÇ MODELLERİ

Uluslararası bir kuaförlük eğitimi okulunun Türkiye Koordinatörü olan saç kesim eğitmeni Sinan Ergün, 2020 yılında ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilecek saç kesim teknikleri ve saç modelleri hakkında bilgi verdi.

YAŞAM 01.01.2020, 17:47 aydinses
2020’DE EN ÇOK TERCİH EDİLECEK SAÇ MODELLERİ

Uluslararası bir kuaförlük eğitimi okulunun Türkiye Koordinatörü olan saç kesim eğitmeni Sinan Ergün, 2020 yılında ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilecek saç kesim teknikleri ve saç modelleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de bugüne kadar 3000’den fazla kuaföre eğitim veren Ergün, kuaförlerin 2020’de en çok kullanacağı 8 modelden ve teknikten bahsetti.

Aktif olarak Uluslararası bir kuaför eğitmenliği firmasında Türkiye Koordinatörü görevinde bulunan Sinan Ergün, uluslararası lisansla saç kesim teknikleri eğitimleri de veriyor. Türkiye’de Fresh Cut Saç Kesim tekniğinin ve kısa modellerde ise Pixie tekniğinin son yıllarda öne çıktığından bahseden Ergün, ülkemizde 2020 yılında en çok tercih edilecek 8 modeli ve bu modellerin kesim tekniğini bizim için paylaştı.

Saçı, ancak sanatçının yeteneğiyle güzelliği ortaya çıkan, kişiye özel bir sanat eseri olarak gören Sinan Ergün, kadın ve erkek kesimlerinde hayal gücünün sınırlarını keşfediyor. 20 yıldan bu yana kuaförlük ve eğitmenlik yapan Ergün, ülkemizde Avrupa’daki kesim modellerinin etkin olduğunu ve modayı yakından takip ettiğimizi de belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk online kuaförlük kursunu başlatan Sinan Ergün, ilk eğitim programını Udemy adlı online eğitim sitesinden Kadın saç kesimi üzerine “Profesyonel Saç Kesim Teknikleri - Uzayan Katlı & Graduasyon” adı altında yayınlamıştı. Şimdi ise erkek saç kesimi ile ilgili ikinci kursunu yayınlayan Ergün, uluslararası alanda tanınan bir eğitmen. Aynı zamanda ünlü kozmetik markalarının Avrupa ve Amerika’da benzerlerini yaptığı bu eğitimler Türkiye’de ise bir ilk. Ünlü kuaför eğitmeni, bu online eğitimlerde saç kesiminin detaylarını 19 yıllık bir eğitmenin titizliğiyle ile internet kullanıcılarına ulaştırıyor.

Bugüne kadar 3000 ‘den fazla kuaföre eğitim veren Sinan Ergün, profesyonel eğitimleri online ortama taşıma yolunda ilk adımı atmış görünüyor.

1.Pixie Saç Kesim:

Kısa modeller arasında en yoğun tercih edilen modeldir. Daha yoğun olarak undercut modeller ile birleşerek modern ve rahat kullanım sağlar. Saç uçlarındaki doğal görüntü ile hem sakin hareketsiz kullanımlarda hem de hareketli karışık kullanımlarda tercih edilebilir.

2.Küt Kesim:

Saç uçlarının aynı hat uzunluğunda olduğu modeller bütünü. 0 derecelik açıyla saça herhangi bir hareket vermeden uygulanır kısa, orta veya uzun boy modelleri mevcuttur.

3.Katlı Saç Kesim:

Saç uçlarının aynı uzunlukta farklı hatlar üzerinde düşmesi ile oluşur. Katların yoğunluğu kullanılan açının yükseltilmesiyle arttırılabilir ya da düşürülmesiyle azaltılabilir. Açılar ve farklı uzunluklar kullanılarak model çeşitlendirilebilir.

4.Undercut Saç Kesim:

Altlar kısa üstler uzun saç modelleridir. Bağlantılı ve bağlantısız olarak iki gruba ayrılır. Bağlantılı modeller altlar ve üstler arasında geçiş bölümü oluşturularak kesilir. Bağlantısız modellerde de bu geçiş yoktur ve sert bir hat görüntüsü sağlanarak kesilir.

5.Kıvırcık Saç Kesim:

Dalgalı / kıvırcık Saç Kesim gerçekleştirilirken saçın çok fazla efile makasıyla inceltilmemesi gerekmekte. Saçın genelinde yuvarlak hatlar belirlenmeli ve kat oranı tamamen dalgaların ve saçın yoğunluğuna göre sağlanmalıdır. Eğer çok yoğun ve dalgalı bir modele çok fazla kat sağlarsanız saç daha yoğun gözükecek ve misafirinizin kullanım rahatlığı bozulacaktır. Kıvırcık oranını arttırmak için burgu tekniği ile dalga içlerine dokular kazandırabilirsiniz.

6.Fresh Cut Saç Kesim:

Doğal ve soft katlarla oluşturulan orta boy saç kesim modeli. Belli belirsiz saç içerisindeki katlar sayesinde saçın hareketleri artar özellikle dalgalı şekillendirmelerde kullanım süresi daha uzun olur. Dikkat edilmesi gereken noktalar, kat boyları belirlenirken kesim alanındaki yoğunluk ve katların düşüş noktaları.

7.Graduasyon Kesim:

Belirli bir saç boyu aralığında arka bölümünde açı kullanarak yuvarlaklık elde edilmesi ile oluşan modeller bütünü. Saçta yoğunluk ve hacim görüntüsü artar.

8.Ustura Kesim Tekniği

Kesim işlemi esnasında saça yıpranmış ya da doğal parçalanmış görüntüsü vermek için kullanılır. Uygulanacak saç ıslak olmalı, kuru saça uygulanmasını saçın pul tabakasına zarar vereceğinden önermiyorum.

Sinan Ergün Kimdir?

Saçı, sanatçısının yeteneğiyle güzelleşen, kişiye özel bir sanat eseri olarak gören Sinan Ergün, kadın ve erkek kesimlerinde hayal gücünün sınırlarını keşfediyor.

20 seneyi aşkın süredir profesyonel kuaförlük hizmeti sunan Ergün, Toni&Guy, London, Emre Ayaksız Hair Palace gibi İstanbul’un en seçkin kuaförlerinde hizmet vermiştir.

Aktif kuaförlük hizmetinin yanı sıra 2012 yılından itibaren Uluslararası Pivot Point firmasının Türkiye Genel Koordinatörü ve Saç Kesim Teknikleri Eğitmenliği görevinde bulunan Ergun, bu süreçte 2000’den fazla öğrenciye eğitim vermiştir. Birebir ve sınıf eğitimlerinde, 20 yıllık tecrübesi ile edindiği, kadın saç kesim, erkek saç ve sakal kesim konusundaki birikimlerini öğrencilerine aktarmaktadır.

Türkiye Yılın Kuaförü Ödülü'nün yanında, moda dergileri için hazırladığı kapak fotoğraf saçları, yarışma koçluğu, jüri üyelikleri, kariyer sohbetleri, sayısız workshop ve sahne şovları süreçlerinde kazandığı tecrübeleri ile tutkulu olduğu kuaförlüğe ve kuaförlük sektörüne farklı alanlarda katkıları olmuştur.

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

Türkiye’nin ilk online profesyonel saç kesim eğitim programı.

Uluslararası online eğitim platformu Udemy'nin ilk profesyonel kuaförlük eğitimi
Global markaların yurt içi ve Kıbrıs organizasyonlarında sahne şovları ve workshoplar

Wella işbirliği ile Erkek Berberleri Odası’nda 100 kuaföre “Look & Learn” eğitimi
Erkek Berberleri Odası için "Modern Kesim Teknikleri Eğitimi“
Pivot Point Türkiye ile lise ve üniversite düzeyinde kuaförlük ve güzellik bölümlerinde kuaför adaylarıyla kariyer sohbetleri

2012’den bugüne farklı şehirlerde 2000’den fazla kadın ve erkek kuaförüne Pivot Point Eğitimi
Çeşitli yarışmalarda dereceler
Moda sahnelerinde saç showları

Beauty Eurasia Kuaförlük ve Güzellik Fuarı'nda çeşitli yıllarda sahne showları
Hairİst 2012’de Yılın Kuaförü Ödülü
Hairİst 2013’te Pivot Point Uluslararası Art Direktörleri ile sahne şovu

Mesleki liselerde ve üniversitelerde sektör bağlantılı öğrenciler ile kariyer sohbetleri
Pivot Point Türkiye adına sosyal sorumluluk yararına sahne şovları

Her sene Yılın Kuaförü Ödülü için belirlenen ön elemelerde jürilik ve çeşitli illerde katılımcılara yarışma koçluğu

Wella Türkiye için FestiWella sahne şovu

Esquire dergisi kapak fotoğrafı saçı

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Ocak 2020
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 20 42
3. Man City 20 41
4. Chelsea 20 35
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 20 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 20 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort