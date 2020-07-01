banner314

banner325

Son Dakika

2020 Kurban Bayramı hazırlıkları başladı... Bayram ne zaman?

2020 dini günler takivmine göre Kurban Bayramı Arefesi bu sene 30 Temmuz'a denk geliyor. Milyonlarca Müslüman hem kurban kesimi ibadeti için hem de tatil ile birlikte dinlenme fırsatı nedeniyle bayramı iple çekiyor.

YAŞAM 01.07.2020, 16:21 Murat Aydın
3
2020 Kurban Bayramı hazırlıkları başladı... Bayram ne zaman?

Ramazan Bayramı ardından yılın ikinci büyük bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatili için planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar Kurban Bayramına kaç gün kaldığını da merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takivmine göre Kurban Bayramı Arefesi bu sene 30 Temmuz'a denk geliyor. İşte Kurban Bayramı hakkındaki tüm detaylar...

Milyonlarca Müslüman hem kurban kesimi ibadeti için hem de tatil ile birlikte dinlenme fırsatı nedeniyle bayramı iple çekiyor. Kurban Bayramı’na bir ay kala vatandaşlar da hazırlıklarını hızlandırdı. Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geldiğini ve bayram tatilinin kaç gün süreceği hakkındaki detaylara yazımızdan erişebilirsiniz. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI’NDA KORONA KISITLAMASI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu’nda Kurban Bayramı’nda Koronavirüs salgınıyla ilgili bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı’nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE  GETİRİSİ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir. Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

#kurban bayramı #2020KurbanBayramı
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Temmuz 2020
İmsak 03:29
Güneş 05:29
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 29 60
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Antalyaspor 29 37
10. Gaziantep FK 29 35
11. Kasımpaşa 29 35
12. Denizlispor 29 32
13. Gençlerbirliği 29 31
14. Çaykur Rizespor 29 29
15. Malatyaspor 29 28
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 29 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 30 57
2. Erzurum BB 30 53
3. Adana Demirspor 30 51
4. Bursaspor 30 49
5. Akhisar Bld.Spor 30 48
6. Altay 30 47
7. Fatih Karagümrük 30 47
8. Giresunspor 30 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 30 41
11. Menemen Belediyespor 30 39
12. Balıkesirspor 30 35
13. İstanbulspor 30 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 30 27
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Burnley 32 45
9. Sheffield United 31 44
10. Arsenal 31 43
11. Crystal Palace 32 42
12. Everton 31 41
13. Southampton 32 40
14. Newcastle 31 39
15. Brighton 31 33
16. Watford 32 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 71
2. Barcelona 32 69
3. Atletico Madrid 32 58
4. Sevilla 32 54
5. Villarreal 32 51
6. Getafe 31 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 32 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 32 43
11. Osasuna 32 41
12. Levante 32 41
13. Real Betis 32 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Eibar 32 35
16. Deportivo Alaves 32 35
17. Celta de Vigo 32 34
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 32 25
20. Espanyol 32 24
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir