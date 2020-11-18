20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinliklerle kutlanacak

Dünya genelinde çocuk haklarının anıldığı özel bir gün olarak kabul edilen 20 Kasım Dünya Çocuk Günü, bu yıl da farkındalık çalışmaları ile kutlanacak.

UNICEF’in her yıl ortakları ile gerçekleştirdiği kutlamalar çerçevesinde hayata geçen Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da Kız Kulesi ve Galata Kulesi, Ankara’da Atakule, Eskişehir Masal Şatosu’nun yanı sıra Göbekli Tepe, Ankara Cumhuriyet Müzesi, Çorum Hattuşa Surları, Patara Ören Yeri, Efes Celcus Kütüphanesi ve Hadrian Tapınağı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yapı ve mekanlar da maviye bürünecek.

UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün’ün de aralarında olduğu UNICEF İyi Niyet Elçileri, UNICEF destekçileri, sanatçılar ve kanaat önderleri #DünyaÇocukGünü ve #WorldChildrensDay etiketiyle sosyal medya üzerinden yapacakları paylaşımlarla çocuk haklarına dikkat çekecek.

Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ardından her yıl 20 Kasım günü, dünya genelinde çocuk haklarına vurgu yapılan özel bir gün olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ortakları tarafından 190 ülkede bu özel günde özel etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de de Dünya Çocuk Günü kutlamalarına dünyadaki örneklerine benzer şekilde, 20 Kasım gecesi İstanbul’da Kız Kulesi ve Galata Kulesi, Ankara’da Atakule, Eskişehir Masal Şatosu’nun yanı sıra Göbekli Tepe, Ankara Cumhuriyet Müzesi, Çorum Hattuşa Surları, Patara Ören Yeri, Efes Celcus Kütüphanesi ve Hadrian Tapınağı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yapı ve mekanlar da mavi renk ile ışıklandırılacak.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK BAZI ETKİNLİKLER;

İllüstrasyon Etkinliği: Dünyanın farklı ülkelerinden 13-24 yaş arası çocuk ve genç daha yeşil/sürdürülebilir; herkes için daha iyi eğitim koşullarına sahip; fiziksel ve mental olarak daha sağlıklı ve iyi hissettikleri ve hiçbir ayrımcılığın olmadığı bir dünyaya ilişkin hayallerini istedikleri malzemeyi kullanarak sanata dönüştürüp, sosyal medya platformlarında paylaştılar. UNICEF, bu etkinlik kapsamında global düzeyde de Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden yollanan eserleri tüm dünya ile sosyal medya kanaları ve websitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

Dünya Çocuk Günü Oyun Girişimi: UNICEF Türkiye, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü öncesinde dezavantajlı çocuklarla ilgili önyargıları aşmak ve çocukların potansiyelini, becerilerini ve yaratıcılığını ortaya çıkarmak için çevrimiçi oyundan faydalanan yeni bir girişim başlatıyor. "Potansiyellerini açığa çıkar" mini oyunu, dezavantajlı geçmişlerden gelen üç çocuğun gerçek hayat hikayelerine ve gelecek hayallerine dayanıyor.

Oyunu oynamak ve filmi izlemek için: https://bagis.unicefturk.org/ oyun

Önemli iş birlikleri: UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçileri başta olmak üzere sanatçılar, spor kulüpleri, medya kuruluşları, özel sektörden isimler UNICEF’in kampanyasına sosyal medya üzerinden destek vererek hem çocukların seslerini duyurabilmelerine hem de çocuk haklarına dikkat çekilmesine katkı sağlıyor. Ayrıca bu işbirlikleri UNICEF tarafından çocukların haklarının korunmasına yönelik sürdürülen farkındalık arttırma çalışmalarının güçlenmesine de destek oluyor. Ayrıca UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün’de bu özel güne hazırladığı video ve Instagram Canlı Yayını ile destek verecek. UNICEF İyi Niyet Elçisi Cedi Osman da video mesajıyla çalışmalara destek verecek.

Ulusal Çocuk Forumu: Bu yıl 21. kez düzenlenecek olan Ulusal Çocuk Forumu tüm illerde çalışmalarını sürdüren İl Çocuk Hakları Komiteleri’nden temsilci gençlerin pandemi nedeni ile dijital olarak katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Komiteler bu yıl tartışmak üzere ”Sağlıklı Gençler Sağlıklı Gelecek” temasını seçtiler. 18-19 Kasım tarihlerinde dijital ortamda buluşacak olan il temsilcileri TBMM ye sunulmak üzere görüş ve önerilerinin yer aldığı bildirgelerini hazırlayacaklar. UNICEF ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığında düzenlenen Ulusal Çocuk Forumu bu yıl Ulusal Koordinatörler, üst düzey yetkililer ve UNICEF Temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya geldiği ve gençler tarafından bildirgenin basınla paylaşıldığı kapanış töreni ile hayata geçirilecek.

Dünya Çocuk Günü Her Yerde: Sadece büyük şehirler değil, Kütahya’dan Iğdır’a , Siirt’ten Zonguldak’a kadar birçok ilde açıkhava reklam mecralarında yayınlanacak Dünya Çocuk Günü görselleri ile UNICEF tüm Türkiye’yi Dünya Çocuk Günü’nde çocuk haklarıyla ilgili farkında olmaya ve farkındalık yaratmaya davet ediyor.

Desteğini Bekliyoruz:

Sen de 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nde UNICEF’e destek ol ve çocuklar için hayalini #DünyaÇocukGünü ve #WorldChildrensDay etiketleriyle sosyal medyada paylaş. Twitter’da @unicefturk’ü Facebook ve Instagram’da @unicefturkiye etiketlemeyi unutma. 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nde çocuk haklarına dair farkındalık çalışmalarımızı destekle! Paylaşımlarına eklemek istersen, hemen aşağıda bizim hayallerimizden bazılarını ve QR kod içinde kampanya görselimizi bulabilirsin.

Bugün, her çocuk için daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği yeniden hayal ediyoruz.

Bugün, her çocuğun iyi ve sağlıklı hissedebildiği bir geleceği yeniden hayal ediyoruz.

Bugün, her çocuk için, geleceğin eğitimini yeniden hayal ediyoruz

Bugün, her çocuk için, hiçbir ayrımcılığın olmadığı bir geleceği yeniden hayal ediyoruz.

Bugün, her çocuğun sesini duyurabildiği bir geleceği yeniden hayal ediyoruz.