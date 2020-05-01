1 Mayıs mesajları, ilgi büyük...

1 Mayıs mesajları (Emek ve Dayanışma Günü) İşçi Bayramı 2020 kutlama mesajları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün kutlanıyor. 1 Mayıs mesajları ise yoğun ilgi görüyor. Bu anlamlı günü en özel kılan mesajları haberimizde derledik. İşte 1 Mayıs sözleri, 1 Mayıs mesajı seçenekleri haberimizde...

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI SÖZLERİ - MESAJLARI