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Trakya'yı sel vurdu, Başkan Gerenli vatandaşı yalnız bırakmadı

YAŞAM 02.02.2021, 13:40
Trakya'yı sel vurdu, Başkan Gerenli vatandaşı yalnız bırakmadı

Lüleburgaz Köprüaltı Deresi'nin vurduğu yerlerden biri olan Durak Mahallesi'nin bir kısmındaki yaklaşık 30 evi su bastı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli alanda incelemelerde bulundu.

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