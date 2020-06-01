Yeni Jeep Wrangler Rubicon Türkiye’de!

Jeep, Wrangler Rubicon’un yeni neslini Türkiye’de satışa sundu. 2.0 litre hacmindeki 270 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzımankombinasyonu, üst düzey 4x4 yeteneği, kapsamlı güvenlik donanımlarıve konfor özellikleriyle dikkatleri çeken Yeni Wrangler Rubicon, Türkiye’den 5 adet sipariş aldı.

Özgürlük, tutku ve macera severlerin ortak noktası Jeep, Wrangler Rubicon’un yeni nesil versiyonunu Türkiye yollarıyla buluşturdu. Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan Wrangler’in yeni modeli, ülkemizde 2.0 litrelik 270 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu, üst düzey 4x4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla satışa sunuldu. Maskülen tasarımı ve üstün sürüş kabiliyetiyle benzersiz bir deneyim ortaya koyan yeni Wrangler Rubicon, Türkiye’de satışa sunulduğu andan itibaren 5 adet sipariş aldı. Yeni Wrangler Rubicon, sahip olduğu güvenli sürüş yardımcılarının yanı sıra sunduğu yeni teknolojilerle de dikkatleri çekiyor.

Gelmiş geçmiş en yetenekli Wrangler Yeni Wrangler, Jeep mirası ve gücünü daha sofistike ve güncel bir tasarımla

birleştirerek çizgisini çağın ötesine taşıyor. İkonik yedili ızgarası ve maskülen tasarım hatlarının yanında gelmiş geçmiş en yetenekli SUV unvanlı Wrangler Rubicon; 2.0 litrelik 270 HP güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli yeni benzinli motoruyla kulvarındaki öncü kimliğini sürdürüyor. Yeni Wrangler Rubicon; opsiyonel 32" lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler, 4x4 sistemleri ve sağlam çelik karter muhafazalarıyla sürüş keyfini çok daha yukarıya taşıyor.

Wrangler Rubicon’un güçlü karakteristiğini oluşturan özellikleri arasında Tru-Lockön ve arka kilitli diferansiyeller, Electronic Sway Bar (elektronik devre dışı bırakılan ön viraj demiri), Rock Track Çekiş Sistemi ve sınıfında en iyi yaklaşma ve uzaklaşma açısını sunmaya yarayan ön/arka tamponlar yer alıyor. Bu sağlam altyapısıyla birlikte kullanıcılarına alışılagelmiş Jeep konforunu sunmaya devam eden Yeni Wrangler Rubicon’da ısıtmalı deri koltuklar, anahtarsız çalıştırma, 8,4” dokunmatik ekran, 8 hoparlör ve subwoofer gibi ayrıcalıklı özellikler bulunuyor.

Arazi kabiliyeti teknolojiyle birleşti Yeni Wrangler Rubicon, güvenli bir sürüş sağlamaya yardımcı olan ileri özellikleri de kullanıcısına sunuyor. Arka ve Ön Park Asistanı, Kör Nokta İzleme ve ArkaÇapraz Yol Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Elektronik Devrilme Önleyici ve Denge Kontrolü (ESC) gibi 65’ten fazla aktif ve pasif güvenlik sistemi ile donatılan modelin üzerinde efsanevi 4x4 kabiliyetini ortaya koyan ‘trail rated’ unvanı yer alıyor. Wrangler Rubicon arazi kabiliyetini teknoloji ile birleştirirken, kullanıcı dostu bir ara yüz sunan ve akıllı telefonlara uyumlu bilgi-eğlence sistemi Uconnect’in keyifli kullanımını aynı potada sunmayı ihmal etmiyor.