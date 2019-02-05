ECM 2019 araştırması “Yapay zekâ halkla ilişkileri nasıl etkileyecek?” sorusuna yanıt arıyor.

ECM 2019 araştırması, Avrupa’da stratejik iletişimin bugünkü durumu ve geleceğini mercek altına alıyor.



Ankete katılan herkes, 5 adet Kindle Paperwhite E-Reader için kura çekimine katılma hakkını kazanacak.

Avrupa Halkla İlişkiler Eğitimi ve Araştırma Birliği’nin (EUPRERA) her yıl düzenlediği European Communication Monitor araştırması (ECM 2019), bu yıl, Avrupa’da stratejik iletişimin bugünkü durumu ve geleceğini mercek altına alıyor. ECM 2019, “Yapay Zekâ halkla ilişkileri nasıl etkileyecek?” sorusuna yanıt arıyor. EUPRERA, tüm iletişim profesyonellerini, 8 Mart’a kadar www.communicationmonitor.net adresinde yer alacak ankete cevap vermeye davet ediyor. Anket sorularını cevaplayan her katılımcı, 5 adet Kindle Paperwhite E-Reader için kura çekimine katılma hakkını da elde edecek.



Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen ECM 2019 araştırması kapsamında, halkla ilişkilerde “güven” ve “özgünlük”, “içerik yaratımı ve dağıtımı”nın yeni biçimleri gibi çok tartışılan konular da sorgulanıyor. Araştırma aynı zamanda, Avrupa genelinde mükemmel iletişim departmanlarının özelliklerine ek olarak bunlar arasındaki ortak ve farklı yönleri tespit etmeye yönelik sorular da içeriyor. Ülkelerarası karşılaştırmalar ve farklı tipte kuruluşları (özel ve anonim şirketler, STK’lar, ajanslar vb.) karşılaştıran benchmark uygulamaları, araştırma sonuçlarını, bu alanda çalışan herkes için anlamlı hale getirecek.

ECM 2019 araştırması, EUPRERA ve Avrupa İletişim Direktörleri Birliği’nin (EACD) kurduğu çerçeve kapsamında, Prime Research–A Cision ve Fink & Fuchs şirketlerinin desteğiyle, önde gelen üniversitelerden katılan öğretim üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor.



Bugüne kadar 40 ülkeden 21.000’den fazla profesyonelin cevapladığı yıllık ECM araştırması, iletişim yönetimi ve halkla ilişkiler alanında dünya çapındaki en geniş kapsamlı ampirik araştırma olma özelliğini taşıyor. Araştırma, bilimsel amaçlarla yapılıyor ve cevap veren katılımcıların isimleri gizli tutuluyor. ECM 2019’un sonuçları, bu yıl Mayıs ayının sonunda Berlin’de düzenlenecek Avrupa İletişim Zirvesi’nde sunulacak ve daha sonra dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek konferanslarda da sunulmaya devam edilecek.

