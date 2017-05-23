Volvo Adblue İptal Emülatörü

Otomotiv sektörünün güçlü firmaları gibi Volvo da ağır vasıta araçlarını artık Euro 6 normlarına göre üretiyor. AB ülkeleri ağır vasıta araçlarının atmosfere zararlı gazlar salmasına sınır getirdi ve araçlarda adblue sistemini zorunlu kıldı. Volvo kamyon, tır ve otobüs gibi ağır vasıta araçlarında adblue sistemi bulunuyor. Adblue su ve üreden oluşan bir sıvıdır ve zararlı egzoz gazlarını zararsız gazlar haline dönüştürür. Bu uygulama hava kirliliğinin azalmasına önemli katkılar sunuyor. Ancak birçok ülkede adblue yakıtının satılmaması adblue kullanımını engelliyor ve adblue arızaları ortaya çıkıyor. Adblue arızalarının yaşanmaması için

en kesin çözüm oluyor. Adblue iptali için her marka araç için farklı yazılımları olan iptal cihazları vardır.

Adblue iptal cihazlarını bir kısmı aracın motor beynine bağlanırken bazıları da OBD soketine takılır. İptal cihazları adblue sistemini elektronik olarak yok sayar ve sistemden aracın beynine veri akışı durur. Adblue seviyesi gösterge panelinde hep normal seviyede görünür, adblue yakıtı alınmasına gerek kalmaz. Adblue arızaları panelde görünmez, beyin sistemin sorunsuz çalıştığını algılar. Adblue yakıtına gerek kalmadığı için araç mazot yakarak çalışmaya devam eder. Volvo adblue emulatör bağlanan aracın çekiş gücü ve performansı artar. Daha az mazot yakar ve yakıt giderleri azalır. Cihaz aracın diğer sistemlerine ve parçalarına hiçbir zarar vermez. Cihazın montajı aracın motor beynine yapılmaktadır ve montajı çok kolaydır.

Volvo Adblue iptal emülatörü adblue iptali, adblue tamiri, scr arızası tamiri yapabilen bir üründür. Bu ürün farklı kamyon markalarında da kullanılabilmektedir. Adblue emulatör sayesinde araçların yolda kalma riski olmaz, adblue arızaları ortaya çıkmaz ve adblue yakıtı almaya gerek kalmaz. Bu nedenle adblue emülatör cihazları kullanıcıya hem zaman tasarrufu sağlar hem de yakıt giderlerinden tasarruf edilmesini sağlar. Euro 6 otobüs, kamyon, tır, kamyonet gibi araçlarınız için adblue emulatör cihazını Metadiag firmamızda bulabilirsiniz. Ürünlerimiz bir yıl garantilidir. Ürün hakkında detaylı bilgiler ve kullanım şemaları sitemizde yer almaktadır. Şemayı inceleyerek montajını kolayca yapabilirsiniz. Ürün siparişi için sitemizdeki talep formunu doldurmanız yeterlidir. Ürününüz kargo ile adresinize gönderilir.