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Ücretsiz Web Sitesi Kurulumunda Domain Alma Nasıl Yapılır?

Bugün bir çok web sitesi kurulumu yapan ajans gerek

Ücretsiz Web Sitesi Kurulumunda Domain Alma Nasıl Yapılır?
Bugün bir çok web sitesi kurulumu yapan ajans gerek kişisel web sitesi tasarımı olsun, gerek kurumsal web sitesi tasarımı olsun, gerekse e ticaret site tasarımı olsun bu iş için oldukça yüksek rakamlar isteyebilmektedirler. Ancak web sitesi tasarımı için para vermek istemeyenler için ücretsiz web sitesi tasarımı hakkında detaylı bilgi vereceğiniz.

 

Öncelikle alan uzantısı almak için freenom.com adresine girmeniz gerekmektedir. buradan giriş yapın ve bir üyelik oluşturun. Üyeliğiniz için ise e posta adresinizi ve şifrenizi yazmanız yeterli olacaktır. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra ise siteye giriş yapın ve diğer bir siteye girmek için yeni bir pencere açın.

 

Gireceğimiz ikinci site ise hostinger.web.tr sitesine giriş yapın. İlk sayfamızdan domain alırken buradan ise hosting alacağız. Freenom sitesinden domain almak için ise domains kısmından new domain butonunu seçmeniz gerekmektedir. Bastıktan sonra da oluşturacağımız kişisel web sitesi tasarımımız, kurumsal web sitesi tasarımımız ya da e ticaret sitesi tasarımımız için alan adımızı giriyoruz. Alan adımızı girdikten sonra yandaki kontrol butonuna basıyoruz ve karşımıza yeni bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada ücretsiz olan adresler karşımıza çıkacaktır. Bunlardan birisini tasarlayacağımız web sitesi için seçmemiz gerekmektedir. İsterseniz alt kısımda ücretli uzantılarda bulunmaktadır. Bunlardan birisini de seçebilirsiniz ama ücretsiz almak istiyorsanız sadece ücretsiz seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ücretsiz olanlardan birisini seçtikten sonra sepetinize ekleyin ve check out tuşuna basın.

 

Sonrasında karşınıza çıkacak olan sayfada girmiş olduğunuz alan adınızı eklentinizle birlikte göreceksiniz.İsterseniz buraya yönlendirme yapabilirsiniz. Yönlendirmeyi ise daha öncesinden bir com adresiniz varsa bu com adresine bu yeni sitenizi yönlendirerek başkalarının bu adresi ücretsiz olarak almasını engelleyebilirsiniz. Sonrasında hosting bilgilerini girerek ücretsiz web sitesi kurulumunuzda domain alma işleminizi tamamlamış olursunuz.

 

Kaynak: https://www.fbmtasarimatolyesi.com  

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