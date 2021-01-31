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Türkiye’nin Fiber Haritasını çıkardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye’nin fiber haritasını çıkardı. Adıgüzel, “İstanbul’da Kişi Başına Düşen Fiber Altyapı 3,3 Metre” dedi

TEKNOLOJİ 31.01.2021, 01:47 Murat Aydın
Türkiye’nin Fiber Haritasını çıkardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye’nin fiber haritasını çıkardı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve OECD (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) verilerinden yararlanarak hazırlanan çalışmaya göre, 783.562 km² yüzölçümü olan Türkiye’de fiber uzunluğu 413 bin km. Yüzölçümü 100 bin km² olan Güney Kore 574 bin, yüzölçümü 92 bin km² olan Portekiz ise 890 bin km fiber uzunluğa sahip. Sabit geniş bant internette fiber payı OECD ortalamasının altında kalan Türkiye’de, İstanbul’da kişi başı 3,3 metre, Ankara’da 4,5 metre, İzmir’de ise 4,3 metre fiber altyapı düşüyor.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye’nin fiber haritasına ilişkin yaptığı detaylı çalışmayı kamuoyu ile paylaştı. Günümüzde fiber altyapının öneminin gittikçe arttığına dikkat çeken ve Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için fiber altyapı için yatırımların hızlandırılması gerektiğini belirten Adıgüzel, yaptığı açıklamada şu bilgi ve ifadelere yer verdi:

“Vatandaş Keyfinden mi Yavaş İnternet Kullanıyor?”

“Türkiye geniş bant/fiber yatırımları konusunda gelişmiş ülkelere kıyasla bir hayli geridedir. İnternet kullanımının elektrik, su gibi yaşamsal önem taşıdığı, internet erişimin temel bir insan hakkı olduğu 21. Yüzyılda, ülkemizde internet altyapı yatırımlarına ne yazık ki gereken önem verilmemiştir. Türkiye’de bugün pahalı ve yavaş internet yöneticilerin iddialarının aksine bir tercih meselesi değildir. Vatandaş keyfinden mi yavaş internet kullanıyor? Türkiye’de internet yavaş ve pahalı çünkü altyapı yetersiz. Çünkü yatırım yok. Yapılan araştırmalar fiber altyapının yaklaşık 200 kat artması gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin başta fiber olmak üzere tüm internet altyapı yatırımlarını bir an önce gündemine alması lazım. Eğer bu hızla gidersek, gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaya devam edeceğiz.”

“Fiber Payı OECD’nin Gerisinde”

Çalışmada şu bilgilere yer verildi:

Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı %19 iken, OECD ortalaması %31. Sabit geniş bant neden önemli? Çünkü veri trafiğinin çok büyük kısmı sabit geniş bantta.

Son verilere göre, Türkiye’de mevcut sabit geniş bant abone sayısı 15,8 milyon. Bu ne demek? Türkiye’deki mobil haricindeki fiber, xDSL, kablo abonelik sayılarının toplamı. Yani cepteki değil, evdeki, ofisteki internet. Bunun da yaklaşık 10,6 milyonu xDSL abonesi.

83 milyon nüfuslu Türkiye’de toplam fiber abone sayısı yalnızca 3,8 milyon.

OECD’nin verilerine göre, sabit geniş bant internette fiber payına baktığımızda Türkiye’nin burada da OECD ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. 2019 verilerine göre fiber payında OECD ortalaması yüzde 28 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 22. Listenin ilk sırasında yer alan Güney Kore’de bu oran yüzde 82, Japonya’da yüzde 79, Litvanya’da yüzde 75, İsviçre’de ise yüzde 71. Güney Kore 4 yılda fiber payını yüzde 74’ten 82’ye, Portekiz ise yüzde 32’den yüzde 50’ye çıkarmayı başarmış. Türkiye ise 2016’dan 2019’a yalnızca yüzde 4’lük bir artış yakalamış.

Bununla birlikte 2018-2019 verilerine göre, Türkiye fiber abone sayısında yıllık yüzde 14’lük bir artış gösterse de, bu artışın yeterli olmadığını listenin başındaki ülkelerdeki artış oranlarına baktığımızda daha iyi görüyoruz. Örneğin; listenin başında yer alan İrlanda’da 1 yılda fiber abone sayılarında yüzde 79, İngiltere’de yüzde 53, Belçika’da ise yüzde 47’lik bir artış yakalanmış.

BTK’nın elektronik haberleşme sektörüne ilişkin il bazında yayınladığı son istatistiklere göre; Türkiye’de, İstanbul’da kişi başı 3,3 metre, Ankara’da 4,5 metre, İzmir’de ise 4,3 metre fiber altyapı düşüyor.

İstanbul: 15.519.267 kişilik nüfusa sahip İstanbul’un fiber altyapı uzunluğu 52.762, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 3,3 metre.

Ankara: 5.639.076 kişilik nüfusa sahip Ankara’nın fiber altyapı uzunluğu 25.387, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 4,5 metre.

İzmir: 4.367.251 kişilik nüfusa sahip İzmir’in fiber altyapı uzunluğu 19.187, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 4,3 metre.

Bursa: 3 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan Bursa’nın fiber altyapı uzunluğu 10.900 km, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 3,5 metre.

Nüfusa oranla en düşük fiber altyapıya sahip 2 il Şanlıurfa ve Hatay. Şanlıurfa’da kişi başı düşen fiber altyapı uzunluğu 2,3 metre iken, 1 milyon 600 binden fazla nüfusa sahip Hatay’da kişi başı 2,6 metre fiber altyapı düşüyor.

#CHPli Adıgüzel #Onursal Adıgüzel #fiber harita
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