TOGG'dan yenilikte bende varım projesi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan (TOGG) açıklamasına göre kampanya kapsamında TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

Siteye girip adını ve soyadını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir fotoğraf ve üç farklı fotoğrafı indirerek hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik’teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.