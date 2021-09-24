TEKNOFEST Ziyaretçi Akınına Uğradı

Gücünü Türkiye’nin Gençlerinden AlanTEKNOFEST, Yağmurlu Havaya Rağmen Ziyaretçi Akınına Uğradı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji FestivaliTEKNOFEST, Türkiye’nin dört bir yanından teknoloji tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Yağmurlu havaya rağmen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin üçüncü gününde etkinlikler ve yarışmalar gün boyu sürerken, festivali Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Mehmet Kasapoğlu ziyaret etti.

Türkiye’nin Geleceği TEKNOFEST’te…

Festivalin üçüncü gününde gençlerle bir araya gelen ve öğrencilerin projeleri hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay, “TEKNOFESTheyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu festival, teknoloji festivali. Yani burası Türkiye’nin ve dünyanın bugününü değil, geleceğini konuşuyor. Gençleri görüyorum, Selçuk Ağabeylerini görünce her şeyi unutuyorlar ve hepsi mühendis olmak, hepsi bir şeyler geliştirmek ve mucit olmak istiyor. Bu sevgiyi aşılamak kolay bir şey değil. Biz 15-20 yıl öncesindeki Türkiye’den bugün geldiğimiz aşamada kendisine güveni olan gençlerimiz ve bir Türkiye manzarası var. Artık dünyadaki bütün konseptleri, savunma sanayi alanındaki bütün paradigmaları yıkarak yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var. Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz. Sadece tek bir sektördeki gelişme büyük ve güçlü Türkiye için yeterli değildir. Şimdi bunun bilinciyle TEKNOFEST’in de buna odaklandığını görüyorum. Ben bundan duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum.” açıklamasında bulundu.

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarında öğrencilerin bilgi birikimlerinin önemine vurgu yapan Sn. Oktay, “Burada gördüğümüz başka bir şey var. İlkokuldan itibaren buna odaklanmış ve buna inanmış gençleri görüyoruz. Bugüne kadar ki bu projeleri geliştirmiş, büyükleriyle bütünleşmiş, takım olmuş, tek yürek olmuş bir gençlik görüyoruz. Türkiye’nin geleceğini görüyoruz. Türkiye’nin geleceği ve kalkınması için emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizi yürekten kutluyorum. Biz gençlerimize güveniyoruz.” dedi.

Türkiye’nin Yıldızlarını Keşfediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Mehmet Kasapoğlu, “Her zaman ki gibiTEKNOFEST mükemmel bir çalışma ve bu çalışma her geçen yıl kendini daha güçlü bir şekilde ispat ediyor. Gençlerimizi keşfetme, onların potansiyellerini destekleme ve yarınların daha güçlü Türkiye’sini el birliğiyle oluşturma yolunda çok önemli bir çalışma. Bizde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm gençlerimizleTEKNOFEST’te birlikteyiz. Gençlerimizin dinamizmi, motivasyonu ve gayreti bizler için büyük bir umut. Bizde bu umudu desteklemek adına tüm Türkiye olarak yıldızları keşfedip, o yıldızları parlatma noktasında da tüm imkânları seferber ediyoruz.” dedi. Projesi olan, teknoloji yarışmalarına katılmak isteyen öğrencilere seslenen Bakan Kasapoğlu, “Biz gençlere; çalışın, üretin, projeler ortaya koyun diyoruz. Hiçbir şekilde hayallerinizi ertelemeyin, hayallerinizden vazgeçmeyin, hayallerinizin ısrarla peşinde koşun, bizde yanınızdayız diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar’a Ziyaretçilerden Sevgi Seli

Festival alanında yarışma çadırlarını ve katılımcı standlarını tek tek gezerek çocuklar, gençler ve ziyaretçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirenTEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a çok büyük bir ilgi ve sevgi gösterisi vardı.

Festival Heyecanı Her Geçen Gün Artıyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin üçüncü gününde ziyaretçilere özel olarak düzenlenen Planetaryum, hava ve kara araçları sergisi, etkinlikler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında düzenlenen eğitici atölyelerde ise öğrenciler Bilim Merkezi ve Bilim Türkiye Atölyeleri ile Roketimi Tasarlıyorum Atölyesini keşfetti. Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen yirmiden fazla teknoloji yarışmasında takımların kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Hava koşullarından dolayı bir gün ara verilen uçuş gösterileri yarın kaldığı yerden devam edecek.