Sosyal Medya Mesaj siteleri WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile Instagram ve Facebook uygulamaları akşam saatlerinde erişim sorunu yaşamaya başladı. WhatsApp, Facebook ve Instagram'dan çökme ile ilgili açıklama geldi.

Dünya genelinde en popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da erişim sağlanamaz duruma gelidi. Instagram açılmak istendiğinde server hatası veriyor.

WhatsApp’a ise sistem bağlanamıyor. Facebook’ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor. Her üç uygulama da Facebook’a ait ve aynı altyapıyı paylaşıyor.

İnternet kullanıcıları, aynı çatı altında faaliyet gösteren WhatsApp, Facebook ve Instagram’a girmekte sorun yaşarken, dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden “downdetector.com” adlı internet sitesine kullanıcılar tarafından çok sayıda hata bildirimi gönderildi.

Siteye göre söz konusu platformlara Türkiye saatiyle 18.44 itibariyle erişim sorunu yaşanmaya başlandı.

İlk bildirimlerin gelmesinden kısa bir süre sonra, #facebookdown hashtag’i Twitter’da trend oldu ve dünyanın farklı yerlerinden kullanıcılar bağlantı sorunları bildirdi.

YÜZDE 5’TEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Kesintinin ardından Facebook’un Nasdaq borsasında işlem gören hisse senetlerinin değeri yüzde 5’ten fazla değer kaybetti.

WHATSAPP, : SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Yaşanan erişim sorunuyla ilgili WhatsApp’tan yapılan ilk açıklamada, “Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede güncelleyeceğiz. Sabrınız için teşekkürler!” denildi.

FACEBOOK VE INSTAGRAM: ÖZÜR DİLERİZ

Çökmeyle ilgili Facebook ve Instagram’dan da açıklama geldi. Facebook, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” denildi.

Instagram da paylaştığı mesajda “Instagram ve arkadaşlar şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız” ifadelerine yer verildi.

BAKAN YARDIMCISI: SORUN GLOBAL

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.

“YENİ BİR DÜZENLEME İHTİYACI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Ömer Fatih Sayan, yaşanan sorunla ilgili yaptığı yeni paylaşımda ise şunları belirtti:

Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor.

Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor.

Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor.

Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor.

Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum.

NYT: FACEBOOK’UN İÇ İLETİŞİMİ DE ÇÖKTÜ

New York Times (NYT) gazetesi, Facebook’un iç iletişim platformu Workplace’in de çöktüğünü ve çoğu çalışanın işlerini yapamaz hale geldiğini ileri sürdü.

Gazetenin haberine göre, iki Facebook çalışanı bu durumu ‘karlı bir gün’ olarak nitelendirdi.