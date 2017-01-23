Sıddık Yarman: Siber Güvenlik Bakanlığı kurulsun!

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) ödülleri 24 Ocak Salı günü veriliyor. TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödüllerinin önemini anlatırken, Siber Güvenlik Bakanlığı'nın kurulması tavsiyesinde bulundu.TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, TESİD ödül töreninin önemini şu sözlerle anlatıyor; “Teknoloji sürekli gelişiyor, ihtiyaçlar, talepler değişiyor ve çeşitleniyor. Hızla değişen koşullar karşısında üretimde esneklik ve nitelikli iş gücünün yanı sıra güncel teknolojiler ve bu teknolojilerin hayatımıza entegre olması ve hepsini kapsayan güvenlik konusu çok önemli. Araştırma, teknoloji ve ürün geliştirme çalışmaları, her sektörde olduğu gibi, elektronik ve bilişim sektöründe de dünya pazarlarına yeni ürün sürebilmek ve pazarda rekabetçi avantajları yakalayabilmek için kaçınılmazdır. Sektörün olmazsa olmazıdır. Bu nedenle, sektörde yeni ürün bazlı araştırma ve proje çalışmalarının motive edilmesi, desteklenmesi, proje yarışmalarının düzenlenmesi, TESİD'in öncelikli görevleri arasındadır. Rekabeti canlandırmalıyız, sektörün dinamiklerini sürekli hareket halinde tutmalıyız ve en önemlisi ülke olarak mücadele yeteneğimizi hep üst seviyelere taşımalıyız” diyerek bu yılın destekçileri ASELSAN, CANOVATE, NETAŞ, SAVRONİK, TTGV ve VESTEL’e teşekkür ediyor.TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, tüm dünya gündemini meşgul eden gelişmelerle ilgili de bilgiler veriyor;“Dünya dördüncü sanayi devrimi, ‘Endüstri 4.0’ üzerine yoğunlaşmış durumda ve tüm piyasalarda rekabet çok yoğun. Son olarak Dünya Ekonomik Forumu’nun ana teması endüstri oldu ve dördüncü sanayi devrimi olarak nitelenen ‘Endüstri 4.0’ masaya yatırıldı. Biz de TESİD olarak özellikle 2017-2018 döneminde, dünyada hazırlıkları yapılan ‘Endüstride Sayısal Devrim’ çalışmalarını Türkiye Elektronik Sanayi’ne taşımayı ve ülkemizdeki ‘Siber Güvenlik’ çalışmalarında öncü olmayı hedefledik. Konunun uzmanlarını bir araya getirip ‘Ülke çapında nasıl bir yapısal organizasyon kurulmalı?’ sorusunun cevabını geliştiriyoruz. Örneğin, ülkemizdeki siber güvenlik konularının bir bakanlık veya Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık altında toplanmasının uygun olacağı kanaatine vardık.”Yarman, “Endüstri 4.0 konusunda kamu ve özel sektör firmalarının yani ülkemizin üretim zenginliklerinin ve devlet yönetiminin, üreticilerimizin, sanayicilerimizin farkındalığını artırmaya amaçlıyoruz. Endüstride sayısal devrim kapımızda. Dünya bununla çalkalanıyor. Ülkemizde de gerek sanayicilerimiz, gerekse devlet yönetimimiz nezdinde Cumhurbaşkanlığımız bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Endüstride sayısal devrim tüm üretim altyapılarımızın internet üzerinde olması gerektiriyor, bu da güvenlik konusunun azami şekilde ön plana çıkması demektir. Bu durumda siber güvenlik konusuna çok dikkat etmeliyiz ve bunun için Siber Güvenlik Bakanlığı kurulmasını ve bu bakanlık altında örgütlenerek ulusal bir güvenlik sisteminin oluşturulmasını öneriyoruz” diyor.TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman; “İnanç ve bağlılıkla ülkeyi yükseltmek ve ileri götürmek üzere çalışan, araştırma yapan teknoloji geliştiren sanayicilerimiz var. Ürünlerini yalnızca yurtiçi piyasaya değil dünya pazarlarına sunarak ülkemize katma değer sağlayan önemli sanayicilerimiz var. Türkiye’de ileri düzeyde bir bilişim, teknoloji ve yapay zekâ altyapısı mevcut, bu yapıyı geliştiren, genişleten tüm kurum ve kuruluşlarımızın yanında olmak TESİD olarak asli görevimiz. Geleneksel hale gelen TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri ile sektör rekabetini canlı tutarak, geleceği daha yakına taşımak ve ülkemizin gelirlerini katlamak istiyoruz. TESİD, 17 yıldır, elektronik ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren kurumlar arasında, ülkemizin teknoloji konusundaki en prestijli, en saygın proje yarışmasını düzenlemektedir. Proje yarışmalarına, sektörde AR-GE ve üretim yapan büyük-küçük tüm kurum ve kuruluşlar davet edilmektedir. Ödüllerimiz, ‘TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri’ başlığı altında verilmektedir.”Ayrı-ayrı KOBİ ve BÜYÜK firmalara üç temel dalda ödüller veriyoruz. Bu ödüller;Yenilikçi Ürün Ödülü bir KOBİ ve bir BÜYÜK FİRMA’ya verilmektedir.Ürün Geliştirme Süreci Ödülü bir KOBİ ve bir BÜYÜK FİRMA’ya verilmektedir.Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü bir KOBİ ve bir BÜYÜK FİRMA’ya verilmektedir.Ayrıca, bu yıl Jüri özel ödülü 'Işık Üniversitesi Özel Ödülü' olarak bir firmaya verilecektir.Bu yıl yarışmaya yoğun bir ilgi vardı. Titizlikle geçen seçim süreci sonucunda; 7 firma 9 projesi ile finale kaldı. ASELSAN, VESTEL, ARÇELİK, PAVO, MULTİTEK, MAKELSAN ve MEDEL, firmalarının final mücadelesindeki projeleri; özellikle internet üzerinden elektronik anahtarlama, akıllı evler, şifreleme ve güvenlik sistemleri üzerineydi.”