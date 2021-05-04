Siber Dünyanın Kapıları TEKNOFEST Hack İstanbul’da Açılıyor

Dünyanın dört bir yanından siber yeteneklerin kıyasıya mücadele edeceği Hack İstanbul için başvurular başladı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında T.C. Dijital Dönüşüm Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada hackerlar, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş gerçek yaşam siber saldırı senaryolarıyla sınırları zorlayacak. Hackerlar yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde katılabilecek. Son başvuruların 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacağı Hack İstanbul 3 aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Yarışmacılar 16 Temmuz’da 24 saat sürecek ön seçim aşamasındaweb güvenliği, kriptografi, adli tıp ve tersine mühendislik gibi farklı alanlardaki becerileri ile meydan okuyacaklar. Başarılı olan takımlar 30 Temmuz’da düzenlenecek ikinci etapta farklı zorluk ve karmaşıklık seviyelerine sahip 18 saatlik CTF yarışmasının hem çevrimiçi hem de çevrimdışı aşamalarını da başarılı bir şekilde tamamlayacak. Çevrimiçi aşamada ikili analiz, kriptografi, tersine mühendislik, web güvenliği, adli tıp, stenografi, OSINT, cep telefonu ve programlama yetenekleri gibi konular yer alacak.

Zorlu mücadele 24-25 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek büyük final etabı ile son bulacak. Hack İstanbul’un finalinde CTF'i kazanan ilk 10 takım TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde İstanbul’da yarışacak ve kazananlar ödüllerini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak. Birincinin 7000 USD, ikincinin 4000 USD, üçüncünün ise 2000 USD ödül alacağı Hack İstanbul’a kayıtlar www.hackistanbul.com adresi üzerinden yapılabilecek.

#MilliTeknolojiHamlesi Yolunda Gençlere Desteğe Devam…

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlere geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmaları için fırsatlar sunmaya devam ediyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'ninüzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, aralarında Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret etmeniz yeterli olacak.