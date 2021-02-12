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Roketini tasarla, üret, fırlat TEKNOFEST 2021’de fark yarat

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde gökyüzüne gönül vermiş, yetenekli ve teknolojiye meraklı gençler için  Roket Yarışması düzenleniyor.

TEKNOLOJİ 12.02.2021, 00:56 Murat Aydın
Roketini tasarla, üret, fırlat TEKNOFEST 2021’de fark yarat

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde gerçekleştirilen Roket Yarışması gökyüzüne gönül vermiş, yetenekli ve teknolojiye meraklı gençler için düzenleniyor. Bu yıl lise (5000 feet), orta irtifa (10.000 feet), yüksek irtifa (20.000 feet) ve zorlu görev (10.000 feet) kategorisi olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazanan takımları toplam 635.000 TL’lik ödül bekliyor.  Başvuruların 28 Şubat’a kadar yapılabildiği yarışmaya lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. 

Roket Yarışması ile gençlere, farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma, roket sistemleri ve alt bileşenleri hakkında teknik araştırmalar yapma, karmaşık problemleri aldıkları eğitimler sayesinde birlikte çözme ve teknik raporlama yapabilmeye yönelik kabiliyetler kazandırmak amaçlanıyor. Farklı alanlarındaki fen ve mühendislik bilgi birikimlerini kullanan katılımcılar disiplinler arası düşünerek ve karmaşık planlamalar yaparak roket tasarımı, üretimi ve entegrasyonunu başarıyor. Tasarımın ürünleşmesine yönelik üretim, tedarik, entegrasyon ve atışa hazırlık süreçlerini yerine getirerek, sürecin en başından roketin fırlatılmasına kadar, tüm süreçleri proje yönetimi prensiplerine uygun olarak her aşamadan sorumlu olan yarışmacılar, sistem mühendisliği vizyonuyla çalışıyor. 

TEKNOFEST, Parlak Bir Geleceğin Kapılarını da Açıyor

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için pek çok imkan da sunuyor. Yarışmalara katılan gençler Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkanı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor.

“MilliTeknolojiHamlesi” ile Hayalden Gerçeğe

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor.  “MilliTeknolojiHamlesi” ile hayalleri gerçeğe dönüştüren TEKNOFEST, 2020 yılından farklı olarak bu yıl Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmalarını ilk kez düzenliyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise  5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret etmeniz yeterli olacak.

#roket #teknofest #RaketYarışması #uzay #teknoloji
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