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Pandemi ile Robotlar her alanda hayatımıza girdi!

Pandemi ile birlikte Robotlar hayatın tam da merkezinde yer almaya başladılar. Üstelik robotların nefes alıp vermesi gerekmediğinden, sosyal mesafe kaygısı taşımadan günlük yaşantıya dahil olabiliyorlar.

TEKNOLOJİ 06.02.2021, 10:24 Murat Aydın
Pandemi ile Robotlar her alanda hayatımıza girdi!

Sadece birkaç yıl öncesine kadar, fabrikaların haricinde, günlük hayatta görülen robotlar bilim kurgu alanına giriyordu. Oysa günümüzde, robotlar hayatın tam da merkezinde yer almaya başladılar. Üstelik robotların nefes alıp vermesi gerekmediğinden, sosyal mesafe kaygısı taşımadan günlük yaşantıya dahil olabiliyorlar. Gelecekte, insanların sosyal mesafeyi koruyabilmesi adına, robot liderliğindeki hizmetlerin yaygınlaşmasının yeni dünya düzeninin bir parçası olması muhtemel. 

CES 2021'de LG GuideBot, ServeBot, ChefBot ve UV-C Robot liderliğindeki CLOi robot ailesi, otomobillere kaynak yapma ve satranç oynamanın ötesine geçen yetenekler sergiledi. Bu yüksek teknolojili robotların, insandan insana etkileşime ihtiyaç duymadan, restoranlar, hastaneler ve ofis binaları gibi kamusal alanlarda insanlara yardımcı olacak şekilde konuşlandırılması amaçlanıyor.

LG CLOi ServeBot

LG CLOi ServeBot, ürünleri oteller, hastaneler ve restoranların içine kadar teslim edebilmek için çekmece ve raf olmak üzere iki faydalı türe sahip. Bu akıllı robot, ister ilaçları bir hastane katından diğerine nakletmek ister lüks bir İtalyan restoranında makarna tabaklarıyla masalarda gezinmek olsun, mümkün olan en verimli rotayı izleyerek malzemeleri doğru sırayla teslim etmek için aynı anda birden fazla talimat alabiliyor.

LG CLOi ServeBot'lar, LG Sciencepark araştırma kampüsünde bulunan bir markette, yalnızca asansörlerle erişilebilen katlardaki çalışanlara atıştırmalıklar ve içecekler sunmak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Teslim edilen ürünler, ancak robot hedefine ulaştığında açılabilen kilit altında güvende tutuluyor.

LG CLOi ChefBot ve GuideBot

LG CLOi ChefBot, restoranlarda müşteriler için lezzetli erişte bazlı yemekler hazırlayabilen altı eksenli çok eklemli bir robot. LG CLOi GuideBot ise, havaalanları, alışveriş merkezleri ve sergi salonları gibi yerler için ulaşılabilir bir ‘danışma’ olarak tasarlandı. LG CLOi GuideBot, yararlı bilgiler içeren bir klavuzun yanı sıra, insanların gittikleri yere kolayca ulaşmalarına yardımcı olmak için çeşitli bilgileri barındıran geniş bir dokunmatik ekrana sahip.

LG CLOi UV-C Robot

1,6 metre uzunluğundaki LG CLOi UV (ultraviyole C) Robotu, CES 2021'de büyük ilgi gördü. Önünde ve arkasında büyük UV lambaları bulunan bu mobil hijyen makinesinin, 50 santimetre mesafe içinde kolon basilinin yüzde 99,9'unu dezenfekte ettiği kanıtlandı. Bu robot, insan hareket sensörü sayesinde, insan operatörlerinin ultraviyole ışığa maruziyetini en aza indirmek için mobil uygulama aracılığıyla çalıştırılabiliyor. LG’nin UV robotu, bu yılın sonlarına doğru ABD'de ilk kez kullanıma sunulacak.

LG CLOi BaristaBot

LG CLOi BaristaBot, uzun süredir uygulanan sosyal mesafe kuralları karşısında, hem tüketicilere hem de işletme sahiplerine yardımcı olmak amacıyla Güney Kore'nin Seul kentindeki seçkin kafelerde geleceğe ilham veren uzmanlığını sunuyor. Her seferinde aynı lezette kahve porsiyonu sunma becerisiyle tasarlanan bu süper şarjlı barista, mükemmel bir fincan kahve için çekirdek türleri, su sıcaklığı ve demleme sürelerinin yer aldığı geniş bir veri tabanı kullanıyor.

LG CLOi, insanlara robotlarla duygusal düzeyde bile etkileşimde bulunmanın sadece mümkün değil, aynı zamanda arzu edilir olduğu bir dünya sunuyor. Kim gerçekten işleri robotlara bırakmak ve hayatı bu kadar güzel kılan şeylere odaklanmak için daha fazla zaman istemez ki?

#robot #lc #LG GuideBot #ServeBot #ChefBot
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