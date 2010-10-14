NASA Photoshop'cu çıktı

NASA'nın sitesinde yayınlanan büyüleyici fotoğrafta meğer bir Photoshop faciası saklıymış...

NASA'nın günün astronomi fotoğrafı seçtiği ve sitesinde ön planda yayınladığı fotoğrafta PhotoShop kullanılmış olması herkesi şaşırttı.

NASA'nın UFO'ları sildiği ya da bir fenomeni sakladığı iddiaları internette hızla yayıldı. Gerçekten de fotoğraf, bariz görülür bir şekilde düzenlenmişti. Kontrast değiştirildiğinde üzeri boyanan kısım açıkça seçiliyordu.

Ancak NASA çok gecikmeden bu düzeltmenin Escort sebebini açıkladı. Cassini fotoğrafları ardarda kırmızı, yeşil, mavi filtrelerle çekiyor. Bu kareler arasında hareket olduğu için ayarlama yapmak gerekiyor. Düzenleme işini yapan kişi de Dione'u ya da Titan'ı düzgün göstermek arasında seçim yapmak zorunda kalınca iki farklı iş yaparak birleştirmiş ve arkaplanı temizlemiş.