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Koronavirüs günlerinin online alışveriş istatistikleri açıklandı

Türkiye’nin fintek lideri ve binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun araştırmasıyla ortaya çıkan veriler, evde kalma planlarının yapılmasıyla birlikte sektörlerin ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ortaya koyuyor.

TEKNOLOJİ 08.04.2020, 16:06 Murat Aydın
Koronavirüs günlerinin online alışveriş istatistikleri açıklandı

İzole günlerde evde kalan tüketicinin tercihlerinde ve bu doğrultuda sektörlerin satış oranlarında önemli değişiklikler oldu. Türkiye’nin fintek lideri ve binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun araştırmasıyla ortaya çıkan veriler, evde kalma planlarının yapılmasıyla birlikte sektörlerin ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ortaya koyuyor. Finans teknolojileri şirketi iyzico’nun istatistikleri, en fazla talep artışının yaşandığı ürün gruplarını ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi sınıfında tanımladığı ve Türkiye’de de ilk olarak 10 Mart’ta görülen Koronavirüs’ten (Covid-19) korunmak için Sağlık Bakanlığı’nın ve uzmanların #EvdeKal tavsiyesiyle kendisini izole eden çok sayıda vatandaş, ihtiyaçları için online alışverişe yöneldi. İnternet üzerinden alışverişte özellikle bazı sektörlere ve ürünlere olan talepte önemli atış dikkat çekti.

Kitap satışı ilk haftada %32 arttı

Gönüllü karantina sürecinin başladığı haftalarda kendini ve çevresindekileri korumak için “evde kal" çağrısına uyanların zor günlerinde en büyük destekçisi kitap oldu. Günlük yaşamı ele alış biçimini olumlu etkileyen ve zamanı değerlendirmenin en keyifli yolu olan kitap, iyzico verilerine göre izole günlerinin bir numaralı tercihi oldu. Evde kal çağrısının başladığı hafta, kitap sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya göre %32 artış gerçekleşti. Evde izolasyonun ikinci haftasında da satışlar devam etti. Karantina sürecinde kitap stokları yenilendi ve kitap satışlarında %30 artış gerçekleşti. Kitap mağazalarındaki ortalama sepet tutarı ise 80 TL seviyesinde gerçekleşti.

Kutu oyunlarında satış patlaması

Son yıllarda çeşitlilik kazanan ve oyun oynamayı çocuklara özgü bir eylem olmaktan çıkaran kutu oyunları da izole günlerinin eğlencesi oldu. Yalnızca zeka gücü gerektiren oyunlar, zor günlerde ortak paylaşımda bulunmanın ve zamanı değerlendirmenin keyifli bir yolu oldu. iyzico’nun elde ettiği verilere göre, evde kal çağrısına uyulan ilk hafta, hobi ve oyun sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya oranla %46 artış gerçekleşti. Evde izolasyonun ikinci haftasında hobi, oyun, eğlence ürünleri kategorisinde artış devam etti ve ortalama sepet tutarı 75 TL seviyesine ulaştı.

Ev eşyalarında işlem hacmi %165 arttı!

Sokakların büyük oranda boşaldığı ikinci karantina haftasında, pek çok kişi evine daha fazla özen göstermeye ve eksiklerini tamamlamaya başladı. Özellikle aydınlatma ürünleri, beyaz eşya ve mobilya gibi temel yaşam malzemelerine yönelimde önemli artış gözlendi. Gündelik ev eşyalarında işlem hacminde %165, işlem adedinde %117 gibi rekor artışlar yaşandı.

İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık

Gönüllü karantinanın ikinci haftasında evimize odaklandığımız gibi, fiziken olmasa da birlik olmaya da odaklandık ve yardım kampanyalarına destek olduk. Pek çok insan, ihtiyaç sahiplerinin sesine kulak vermek için sivil toplum kuruluşlarına ulaşıp onlara destek oldu. iyzico’nun verilerine göre, karantina sürecinin başladığı 16 Mart haftası ile 23 Mart haftası yardım kampanyaları karşılaştırıldığında önemli bir artış olduğu görülüyor. Yardım kampanyalarındaki tutar %232 artarken, işlem adedinin %104 oranında yükselmesi, insanların karantina günlerinde daha fazla bağış yapmaya yöneldiğini gösteriyor.

Seyahat sektörüne harcamalar en büyük düşüşü yaşıyor

Evde kal çağrısına uyulmasıyla birlikte kişisel gelişime, hobiye, ev içi yatırıma ve yardım kampanyalarına odaklanarak harcamalarımızı bu doğrultuda yaptık. Bu da araç kiralama ve seyahat sektöründeki satışlarda ciddi düşüş yaşamasına sebep oldu. Karantinanın başladığı ilk hafta, araç kiralama işlemlerinde %56 düşüş gerçekleşti ve seyahat sektörü için yapılan harcamalar %39 azaldı. Seyahat kısıtlamalarının gelmesiyle birlikte, sonraki haftalar için bu düşüşün katlanarak artması bekleniyor.

#iyzico #fintek #eticaret #koronavirüs #coronavirüs #covid 19 #finans #ekonomi #alışveriş #sağlık #EvdeKal
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