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İyilik İçin Kodla projesiyle yazılımcılar arası dayanışma ağı kuruyor

2017 Nisan ayında hayata geçirilen, 64 şehirde ve 70’den fazla üniversitede binlerce gönüllüsü bulunan Ahbap Platformu, yazılımcıları ve dijital profesyonel gönüllüleri bir araya getirerek İyilik İçin Kodla adlı bir projeyi hayata geçirdi.

TEKNOLOJİ 04.03.2021, 00:00 Murat Aydın
İyilik İçin Kodla projesiyle yazılımcılar arası dayanışma ağı kuruyor

2017 Nisan ayında hayata geçirilen, 64 şehirde ve 70’den fazla üniversitede binlerce gönüllüsü bulunan Ahbap Platformu, sosyal etkileşimi artırmak amacıyla, yazılımcıları ve dijital profesyonel gönüllüleri bir araya getirerek İyilik İçin Kodla adlı bir projeyi hayata geçirdi.

İyilik İçin Kodla’nın amacı; sürdürülebilir dayanışmayı dijital dünyaya taşımak ve bünyesinde üretilen toplum ve doğanın, canlı ve cansız çevrenin sorunlarını çözerek fayda sağlamaktır. 

İyilik İçin Kodla, şu günlerde alanında uzman birçok dijital profesyonelin katılımı sayesinde, dijitalde bir çok alanda dayanışma odaklı farklılık sağlayarak büyük bir etki yaratmaya dönüyor. Bu oluşum büyümeye devam ediyor ve bir çok güzel projeye imza atacağı kesin.

Kısaca İyilik İçin Kodla, Ahbap Ortak Zemininde doğaya, çevreye, topluma ve Ahbap’a değer katacak yazılım ve tasarım projelerinin tasarlandığı, geliştirildiği, sürdürüldüğü bir Ahbap Gönüllülüğü projesidir. 

Projenin amacı, Ahbap bünyesinde gerçekleştirilen sosyal projelere kod yazarak ve dijital etkileşime destek sağlayacak gönüllülere ulaşarak destek sağlamak. Sosyal gelişime, iyiliğe katkı sağlayacak proje fikirlerinde öncü olmak. 

Ahbap, gönüllü çalışmalara fiziksel olarak katılamayan dijital profesyonellerin klavyeleri başından Ahbaplık yapmasına fırsat tanıyarak, klavye gönüllülerinin de dünyaya olumlu bir etki yaratmasını sağlıyor. İyilk İçin Kodla’da; yazılımcılar İyilik İçin Kodluyor, tasarımcılar İyilik İçin Tasarlıyor, Dijitalciler ise İyilik İçin Üretiyor

İyilik İçin Kodla ekibine katılım sağlarsanız, eğlenceli, enerjik, dinamik bir çalışma grubu ile etkileşim sağlayarak, kendi alanınız veya merak ettiğiniz alanlarda uzman kişilerin engin bilgilerinden faydalanabilir, kariyerinizde yeni girişimlere adım atmak için fikirler edinebilir, paylaşarak gelişebilirsiniz. 

İyilik İçin Kodla ekibi hakkında detaylı bilgi edinmek ve ekiplerde yer almak için web sitelerini ziyaret etmelisiniz. Kolektif çalışma prensibini benimseyen herkes iyilikicinkodla.com web sitesinde yer alan gönüllü ol formunu doldurarak bu ekipte yer almak için başvuruda bulunabilir. Sonrasında bu güzel projeye katılmanız için gönüllü insan kaynakları uzmanları sizinle iletişime geçecektir. Siz de hızla dijitalleşen bu süreçte klavyeleriniz ile iyilik için bir şeyler yapabilir ve Dijital Ahbap olabilirsiniz.

#AhbapDerneği #İyilikİçinKola #AhbapPlatformu
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