Influencer Marketing Ajansı

İnfluencer marketing olarak adlandırılan çalışmaları kısaca sosyal medyanın

reklam yöntemi olarak adlandırabiliriz.



Twitter, Youtube, İnstagram, Twitch gibi sosyal medya organları üzerinden yapılan reklam çalışmaları birer influencer marketing çalışmasıdır.



İnfluencer marketing çalışmaları bir fenomenin marka ya da ürünü kendi sayfası üzerinden deneyimlerini aktarması veya ürünün tanıtımı yapması olarak da adlandırılabilir. İnfluencer olarak adlandırılan fenomenler yapılan anlaşmaya göre ürünü kendi sayfasından deneyimlerini açıklar nitelikte kendi takipçilerine tanıtmasıdır. İnfluencer marketing çalışmaları son dönemlerin en çok tercih edilen reklam çalışmaları arasında yer almaktadır. Bunun birçok farklı sebebi vardır. Ancak başlıcalarına bakacak olursak birinci neden olarak maliyet gelmektedir. Normal reklam çalışmalarına göre çok daha düşük maliyetlere gerçekleştirilen bu çalışmalar markalar tarafından tercih edilir. Bir diğer neden ise influencerların hedef kitlesinin markanın doğrudan tercih ettiği kitle olmasıdır. Yani bir makyaj markasının, makyaj üzerine yayınlar yapan bir fenomen ile influencer marketing çalışm gerçekleştirmesi başarılı ve doğrudan hedef kitleye hitap eden bir influencer marketing çalışmasıdır. Bir diğer sebep ise sosyal medyanın ve internetin son dönemlerdeki büyük yükselişidir. Hemen her insanın internet kullandığı dönemde yaşadığımızı göz önünde bulundurursak reklam için cazip bir mecra olduğunu söyleyebiliriz. İnfluencer marketing çalışmalarında sektör halinde bir oluşumda vardır.



Fenomen isimlerin influencer marketing çalışmaları sayesinde büyük gelirler elde etmesi bunun yanı sıra markaların daha çok bu alanda çalışmalar gerçekleştirmesi sektör haline gelmesinde büyük katkı sağlamaktadır. İnfluencer marketing çalışmalarının sektör haline gelmesinde bir diğer kol ise influencer marketing agency olarak adlandırılan influencer marketing ajanslarıdır. Bu ajanslar influencer olarak adlandırılan fenomen isimler ile markaları bir araya getirerek en doğru çalışmayı gerçekleştiren kişilerdir.



Ülkemizde ve dünyada oldukça fazla olan bu ajanslar hemen her gün yeni bir influencer marketing çalışmasını hayata geçirmektedir. En doğru fenomen ile markayı buluşturan ve doğru hedef kitleye ulaşarak başarılı bir reklam çalışması için influencer marketing agency oldukça önemli bir noktadır.

Genellikle markaların ilk tercihleri arasında bu ajanslar gelmektedir. Ayrıca ajanslar dahilinde yer alan fenomen isimlerde bulunmaktadır. Bu isimler ajanslara bağlı çalışmalar gerçekleştirmekte ve çalışmaktadır.