Golin İstanbul, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin İletişim Danışmanlığı Ajansı Oldu

Dünyanın önde gelen iletişim danışmanlığı ajanslarından Golin, müşteri portföyüne, binlerce espor tutkununa sıradışı deneyimler sunan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ni kattı.

Golin İstanbul, uzun yıllara dayanan tecrübesi, yenilikçi fikirleri ve alanında uzman kadrosu ile Riot Games’e espor alanında stratejik iletişim danışmanlığı, marka iletişimi, basın ilişkileri ve influencer marketing kapsamlarında hizmet verecek.