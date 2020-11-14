Fiber Altyapısı için Ortak Çalışma Şart

Fortune Türkiye “Şehirlerde Akıllı Yönetim” konulu dijital masa toplantısına katılan İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin; “Fiber altyapı sorununun çözümü için paylaşım ekonomisi modeline dayalı tüm paydaşları içine alan ortak altyapı ile bu sorun çözülebilir” dedi. Panelde İBB Bilişim Grubu yöneticileri İstanbul’un dijital yol haritası hakkında bilgiler paylaştı.

Fortune Türkiye dergisi tarafından gerçekleştirilen çevrimiçi panelde, İSTTELKOM Genel Müdürü̈ Nihat Narin, İSBAK Genel Müdürü Esat Temimhan, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı Can Ayata ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Moderatörlüğünü Şule Laleli’nin yaptığı “Şehirlerde Akıllı Yönetim” konulu dijital masa toplantısında, İBB bilişim grubu yöneticileri İstanbul’un dijital geleceğine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.

FİBER ALTYAPI OLMAZSA OLMAZ

Panelde, dijitalleşme konusunda en önemli gündem maddesinin altyapı eksikliği olduğuna işaret eden İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat NARİN; “Akıllı Şehirlerin olmazsa olmaz bileşenini fiber altyapı oluşturmakta olup bu konuya hep birlikte odaklanmamız gerekiyor. Pandemi nedeniyle açılan mesafeler iletişim teknolojileriyle kapanmıştır fakat bugün 1 metre fiber kazısı için 270 gün beklenebilmektedir. Mevcut politika ve düzenlemeler geniş bant hizmetleri yayılımı için doğru koşulları sağlayamamaktadır” diye konuştu.

En son açıklanan BTK verilerine göre ise Türkiye de toplam fiber altyapı uzunluğu 400 bin km olup İstanbul da ise bu rakam 52 bin km.

“İBB OLARAK FEDAKARLIKTA BULUNMAYA HAZIRIZ”

Konu hakkında detaylar paylaşan Narin, kişi başına düşen fiber uzunluk Avrupa da 500-600 metre iken İstanbul da bu rakam 3-4 metre ile gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde bilgisini verdi. Narin şöyle devam etti:

“Fiber altyapıların daha etkin yaygınlaştırılması için paylaşım ekonomisi modeli ile bakanlığımız liderliğinde yerel yönetim kurumları ve telekom şirketlerinin içinde olacağı ortak altyapı oluşumu ile bu sorun çözülebilir. Dünyada bu modelin güçlü bir çok örnekleri mevcut. İBB olarak bu konuda her türlü katkı ve fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Ortak yatırımlarla ayrıca önemli ölçüde mükerrer kazı ve kaynak israfının önüne geçmiş olunacaktır.”

“İBB VERI MERKEZI’NDE VERI LABORATUVARI AÇMAYI PLANLIYORUZ’’

Panelde söz alanİBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, akıllı Şehirlerin insan hayatının her noktasında dokunmasıyla siber güvenliğin önemi daha da ortaya çıktığını belirtti. Pandemi ile artan uzaktan çalışma modelinin, kurumlar için önemli risk oluşturduğuna dikkat çeken Özgüner, siber güvenlik alanında tüm teknolojileri etkin kullandıklarını ve amaçlarının bu konuda farkındalığı en üst düzeyde tutmak oldukları bilgisini paylaştı. Özgüner konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2021 yılında hayata geçirmeyi planladığımız birçok proje mevcut. İlk olarak açık veri platformumuza ait portföyü daha da genişleteceğiz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) uyum çalışmalarımız artarak devam ediyor. İBB Veri Merkezi’mizde veri analitiği üzerine laboratuvar açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızda dezavantajlı gruplar için erişebilirliği arttırmayı planlıyoruz. Yeni yılda ayrıca yeni süper app ile tüm İBB mobil uygulamalarını bir araya getirerek vatandaşlarımıza bu konuda en iyi kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyoruz.”

“ATAYOL PROJESİ İLE TÜM ULAŞIM SİSTEMLERİNIİAKILLI HALE GETİRİYORUZ”

İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı Can Ayata, İstanbul’un akıllı şehir ulaşım vizyonuna değinerek dijitalleşme kapsamında en önemli ve yeni çalışmalarından biri olan İETT Akıllı Taşımacılık ve Yolcu Sistemi’ni (ATAYOL) projesini tanıttı.

Ayata; “ATAYOL” projesi ile tüm ulaşım sistemlerini akıllı hale getirerek, yapay zeka destekli hat, araç, şoför, sefer ve yolcu optimizasyonu, araç bilgilendirme gibi bir çok alanda verimlilik sağlayacak sistemle vatandaşlara daha hızlı ve güvenli yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Hizmetlerimizde elektrikli otobüs dönüşüm sürecini başlattık. Akıllı Şehir uygulamaları kapsamında Akıllı Durak ve Mobiett uygulaması ile bu alanda hizmetlerimize aralıksız olarak devam ediyoruz. Ulaşım sistemlerinde amacımız yeni mobil uygulamalarla erişebilirliği daha da arttırmak” diye konuştu.

“YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ”

İSBAK Genel Müdürü Esat Temimhan, Şehirlerde Akıllı Yönetim ile insana daha çok dokunmayı ve İstanbul’da yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Temimhan; “Akıllı Şehirlerde değişimi insan odaklı geliştirmemiz ve sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Ulaşım hizmetlerinde sahadan aldığımız verileri yapay zeka ile anlık olarak işleyerek çalışma ve hizmetlerimize yön veriyoruz” dedi.