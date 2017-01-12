ENERJİ DEVLERİ AKILLI ŞEBEKELER İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Dünya Enerji Birliği tarafından en önemli etkinlikler arasında gösterilen 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na Türkiye’den ve dünyadan önemli isimler katılacak. ICSG İstanbul 2017 kapsamında gerçekleşecek olan CEO panelinde enerji alanında büyük projelere imzalar atan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, AKSA Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ve TAV Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener yer alacak. İsrail Akıllı Enerji Vakfı Başkanı Amos Lasker ile Arap Yenilenebilir Enerji Komisyonu Başkanı ve Ürdün Prensi Asem Bin Nayef’in de konuşmacı olarak katılacağı ICSG İstanbul 2017; Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika’dan gelecek olan heyetler ile önemli bir ticaret ve bilgi platformu olacak.



19 - 21 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde İtalya’nın ülke partnerliğinde gerçekleşecek olan 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayelerinde organize edilen ICSG İstanbul 2017’ye bu yıl Turkcell, Vodafone, Siemens, GE, Aselsan, Oracle, SAP ve G3 PLC gibi uluslararası yaklaşık 300 firma katılacak.



Enerji devleri CEO panelinde



Enerji alanında yurtiçi ve yurtdışında hayata geçirdikleri projelerle dünyaya örnek olan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, AKSA Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ve TAV Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, ICSG İstanbul 2017 kapsamında gerçekleşecek olan CEO paneline katılacaklar. Birçok önemli ismin katılacağı panelde konuşmacılar enerji alanındaki deneyimlerini, başarılı projelerin sırlarını, gelecekle ilgili öngörülerini ve akıllı şebekeler ile ilgili görüşlerini paylaşacak.



Körfez ülkelerinden ICSG İstanbul 2017’ye önemli isimler katılacak



Ürdün’ün su piyasasındaki karar verici pozisyonundaki Ürdün Su Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tawfik Al-Habashneh, Ürdün Ulusal Elektrik Enerjisi Kurumu (NEPCO) Başkan Yardımcısı Ahmad Zubi ve Arap Yenilenebilir Enerji Komisyonu Genel Müdürü Mohammed Al-Ta’ani Ürdün’den kongreye konuşmacı olarak katılacaklar. Umman’ın elektrik ve su piyasasındaki önemli karar vericilerinden Umman Elektrik ve Su Düzenleme Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed bin Abdullah Al Mahrouqi, kamunun tüm elektrik dağıtım şirketlerini bünyesinde barındıran Nama Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Omar Bin Khalfan Al-Wahaibi de bilgi ve tecrübelerini konuşmacı olarak paylaşacak isimler arasında yer alıyor.



İsrail ile bir adım da enerji alanında atıldı



İsrail ile ilişkilerin düzelme sürecine girmesi sonrasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ülkenin Akıllı Enerji Vakfı (ISEA) Başkanı Amos Lasker’in konuşmacı olarak kongreye katılımı kesinleşti.



Geçtiğimiz yıl İsveç’in ülke partnerliğinde gerçekleşen fuar ve kongre programına İsveç Enerji Bakanı İbrahim Baylan katılarak Akıllı Şebekelerin önemine değinmiş ve Türkiye ile birlikte yeni projelerde yer alabileceklerini açıklamıştı. Dünya Enerji Birliği Başkanı ve Virginia Tech ARI Direktörü Saifur Rahman’ın keynote konuşmacısı olduğu bu yılki kongrenin açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere başta partner ülke İtalya olmak üzere İngiltere, Japonya, Azerbaycan, Umman, Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın enerji ve sanayi bakanları davet edildi. ICSG İstanbul 2017 kapsamında ayrıca İtalya, İngiltere, İsveç, Ürdün, Umman ülke panalleri de organize edilecek. Kongrenin bir diğer keynote konuşmacısı ise akıllı şebeke alanında sürdürülen ve hala da geliştirilmekte olan 60 milyon dolar değerindeki çalışmaların baş araştırmacısı Dr. Mohammad Shahidehpour oldu.



50 ülkeden heyet katılacak



Türkiye, dünyadaki doğalgaz ve petrol rezervlerinin yüzde 70’ine sahip olan Hazar havzası ve Orta Doğu’ya yakın olması nedeniyle stratejik açıdan önemli rol oynuyor. Günümüzde ortaya çıkan savaşların nedenlerinden biri olan enerjiyi yönetme konusu, enerji verimliliği, siber güvenlik ve uzaktan kontrol sistemleri, enerjinin geleceği, enerjide teknoloji gibi son derece önemli konular 50 ülkeden heyetlerin katılacağı 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’da masaya yatırılacak.



Ayrıca Ürdün’ün ulusal elektrik şirketi NEPCO’nun Amerikan enerji şirketi Noble ile doğalgaz alımı konusunda anlaşma imzalanması ve NEPCO’nun ICSG İstanbul 2017’ye katılacak olması, Türkiye’deki firmalar ve yatırımcılar için önemli bir fırsat yaratacak.