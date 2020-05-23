EevdeKal oyuna ilgiliyi artırdı
Türkiye’nin dijital oyun mağazası Oyunfor.com, oyun ve oyun içerikleriyle ilgili satışlarla ilgili Nisan verilerini paylaştı. Milyonlarca üyenin alışveriş davranışlarından derlenen verilere göre, oyun satışları Ocak-Şubat aylarına göre yüzde 40, Mart ayına göre ise %5 artış gösterdi.
Bu yıl oyun harcamaları %50 artacak
Yaşanan düzenli büyüme ile Türkiye’de 2020 yılında yapılacak oyun harcamalarında yüzde 50 artış beklendiğini belirten Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, yılın ilk dört ayındaki verilerin ışığında toplam alışverişin %80’ini erkeklerin, %20’sini ise kadınların yaptığını belirtti.
Her iki oyun alışverişinden birini 30 yaş ve üzeri grup yapıyor
Dumanoğlu, “Koronavirüs sebebiyle evde kalma uygulaması, oyun oynayan yaş grubunda da önemli bir değişim yarattı. 2020 boyunca, 30 yaş üzerinde oyun alışverişi yapanların oranının yüzde 15 arttığını görüyoruz. Güncel verilere göre tüm oyun alışverişlerinin yarısını 30 yaş ve üzerindeki kişiler yapıyor” şeklinde konuştu.
Alışverişlerdeki yaş grubu dağılımı ise geçen seneye göre aşağıdaki şekilde farklılık gösterdi.
2019
2020
18-22 yaş
%25
%15
22-30 yaş
%40
%35
30 yaş ve üzeri
%35
%50
Nisan ayında en çok oynanan oyunlar
Oyunfor.com, Nisan ayında en çok oynanan oyunların da listesini paylaştı.
1. PUBG Mobile
2. CS:GO
3. Lords Mobile
4. League of Legends
5. FIFA 2020
6. PES 2020
7. FM 2020
8. Metin2
9. Game of Thrones
10. World of Warcraft
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|03:41
|Güneş
|05:32
|Öğle
|13:06
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:29
|Yatsı
|22:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016