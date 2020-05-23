EevdeKal oyuna ilgiliyi artırdı

Türkiye’nin dijital oyun mağazası Oyunfor.com, oyun ve oyun içerikleriyle ilgili satışlarla ilgili Nisan verilerini paylaştı. Milyonlarca üyenin alışveriş davranışlarından derlenen verilere göre, oyun satışları Ocak-Şubat aylarına göre yüzde 40, Mart ayına göre ise %5 artış gösterdi.

Bu yıl oyun harcamaları %50 artacak

Yaşanan düzenli büyüme ile Türkiye’de 2020 yılında yapılacak oyun harcamalarında yüzde 50 artış beklendiğini belirten Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, yılın ilk dört ayındaki verilerin ışığında toplam alışverişin %80’ini erkeklerin, %20’sini ise kadınların yaptığını belirtti.

Her iki oyun alışverişinden birini 30 yaş ve üzeri grup yapıyor

Dumanoğlu, “Koronavirüs sebebiyle evde kalma uygulaması, oyun oynayan yaş grubunda da önemli bir değişim yarattı. 2020 boyunca, 30 yaş üzerinde oyun alışverişi yapanların oranının yüzde 15 arttığını görüyoruz. Güncel verilere göre tüm oyun alışverişlerinin yarısını 30 yaş ve üzerindeki kişiler yapıyor” şeklinde konuştu.

Alışverişlerdeki yaş grubu dağılımı ise geçen seneye göre aşağıdaki şekilde farklılık gösterdi.

2019

2020

18-22 yaş

%25

%15

22-30 yaş

%40

%35

30 yaş ve üzeri

%35

%50

Nisan ayında en çok oynanan oyunlar

Oyunfor.com, Nisan ayında en çok oynanan oyunların da listesini paylaştı.

1. PUBG Mobile

2. CS:GO

3. Lords Mobile

4. League of Legends

5. FIFA 2020

6. PES 2020

7. FM 2020

8. Metin2

9. Game of Thrones

10. World of Warcraft