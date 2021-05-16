Devletleri ve Kurumları Bekleyen Büyük Tehlike: Yüzde 58 Artış Gösterdi!

Kişileri, kurumları ve devletleri hedef alan siber saldırılar özellikle son dönemde fidye yazılımı saldırıları ile hız kesmeden devam ediyor. Kron Genel Müdürü Mete Sansal, kurumları ve devletleri hedef alan fidye yazılım saldırılarının ve bu saldırılara bağlı olarak fidye ödemelerinin yüzde 58 arttığını açıkladı.

Kişilerin, kurumların ve devletlerin gizliliğinde büyük önem taşıyan bilgi ve belgelere yönelik yapılan siber saldırılar pandemi dönemiyle beraber zirveye çıktı. Siber saldırı türlerinden son dönemde en çok dikkat çeken yöntem ise fidye yazılım saldırıları oldu. Konuyla ilgili konuşan Kron Genel Müdürü Mete Sansal, “Siber korsanların kişi veya şirket bilgilerini bloke edebilmelerini ve bu bilgileri sızdırmamak için karşılığında yüklü ücretler isteyebilmelerini sağlayan uygulamalara fidye yazılımları adı veriliyor. 2020 yılında yedi kat daha artan fidye yazılım saldırıları, milyon dolarların ödendiği büyük bir sektöre dönüşmüş durumda. Yapılan saldırılar ve bu saldırılara karşılık şirketlerin ya da kişilerin ödediği yüksek meblağlar, kötü niyetli oluşumların da daha etkili fidye yazılım saldırıları için daha güçlü yöntemler bulmasını tetikliyor” dedi.

Fidye yazılım saldırıları hız kesmeden sürüyor!

Sansal, “Elimizdeki veriler fidye yazılım saldırılarının giderek arttığını gösteriyor. Dünyaca ünlü data şirketi Coveware’nin Fidye Yazılım Raporu’na göre; 2021’in ilk çeyreğinde fidye yazılımı saldırıları yüzde 58’lik bir artış gösterdi. Yine bu saldırılardan yüzde 77’si verilerin sızdırılması tehdidini içerdi. Sızdırma tehditleri ilk çeyrekte, 2020’nin son çeyreğine göre, yüzde 10 artış gösterdi. Ortalama fidye ödemesi 2020'nin 4. çeyreğinde 150 bin dolardan yüzde 43 artışla 20 bin doları üzerine çıktı. Fidye yazılım saldırılarının yüzde 77'si sızdırılan verilerin tehdidini içerdi. İlk çeyrekte fidye yazılımı saldırılarından en çok etkilenen sektörlerin başında hukuk firmaları geldi” diye konuştu.

Fidye yazılımlardan korunmak için atılması gereken 5 adım

Dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de gündeme gelen fidye yazılım saldırılarından korunmak için yapılması gerekenlerin başında kimlik yönetimi ve veri güvenliğini sağlamak geliyor. Kurumsal verilerin korunması için gereken adımlar ise şöyle sıralanıyor:

Uzaktan erişim sağlayan ayrıcalıklı hesaplara karşı erişim güvenliğinin artırılması

Sisteme bağlanan yetkili hesapların oturumlarının takip edilebilir şekilde kimlik yönetiminin sağlanması

Yetkili hesap bilgilerinin sıkı bir şekilde yönetilmesi ve kontrol edilmesi

En Az Ayrıcalık İlkesi’nin (Least Privilege) uygulanması, böylece en az yetkilendirme ile ayrıcalıklı hesapların erişebildikleri alanların kontrol altında tutulması

Uygulama kontrollerinin yapılması ve gerekiyorsa güncellemeler vasıtasıyla güvenlik açıklarının kapatılması

Gartner Magic Quadrant raporlarına giren ilk ve tek Türk şirketi

Dünya genelinde artan siber güvenlik risklerine karşı tedbirler almak ve yaşanan veri ihlallerinin önüne geçmek için daha güvenli altyapılar oluşturmak gerektiğine değinen Sansal, ‘‘Siber güvenlik alanındaki Gartner Magic Quadrant raporlarına giren ilk ve tek Türk şirketi olarak Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) alanında önemli çalışmalara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. PAM, şirketlerin siber tehditler karşısındaki koruma katmanlarını artırırken, veri güvenliğini üst seviyelerde sağlıyor. PAM ve alt ürünleri kişileri, kurumları ve devletleri, iç ve dış veri ihlallerine karşı koruyarak büyük kayıpları önlüyor” şeklinde konuştu.