banner314

banner325

Son Dakika

COVID-19 ile savaşan sağlık kurumlarının siber güvenliğini sağlayacak

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü COVID-19 ile mücadele eden sağlık kurumlarına uzaktan sızma testi, açık siber istihbarat danışmanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVVK) kapsamında risk danışmanlığı desteği verecek...

TEKNOLOJİ 08.04.2020, 11:20 08.04.2020, 11:29 Murat Aydın
31
COVID-19 ile savaşan sağlık kurumlarının siber güvenliğini sağlayacak

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi ve Siber Güvenlik Merkezi (BUSİBER) Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, BÜSİBER olarak COVID-19 ile mücadele eden sağlık kurumlarına uzaktan sızma testi, açık siber istihbarat danışmanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVVK) kapsamında risk danışmanlığı desteği vereceklerini belirtti. Doç. Dr. Metin, kurumlara ve bireylere bu dönemde güvenli internet kullanımı için önemli önerilerde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi ve Siber Güvenlik Merkezi (BUSİBER) Yöneticisi Doç. Dr.Bilgin Metin, COVİD-19 salgını nedeniyle pek çok kamu-özel kuruluş ve iş yerinde uzaktan çalışma sistemine geçildiği bu dönemde kullanılan bilgisayar ve akıllı telefon işletim sistemlerinin güvenlik güncellemelerinin mutlaka yapılmasını; kullandığımız cihazlarda anti-virüs yüklemelerinin güncel olması gerektiğini; uygulamaların mutlaka resmi kaynaklardan yapılması gerektiğini belirtti. Sahte alışveriş sitelerinin yine bu dönemde artacağına dikkat çeken Bilgin Metin, web üzerinde kullanılan parolaların da sık sık değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bilgin Metin, BÜSİBER olarak COVID-19 ile mücadele eden sağlık kurumları için her ay üç kuruma ücretsiz, uzaktan sızma testi ve açık siber istihbarat danışmanlığı, KVKK risk danışmanlığı desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Yerli yazılımlar yaygınlaşacak

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi’nin Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin paydaşlarından biri olduğunu belirten Doç. Dr. Bilgin Metin, ‘’Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’ne yerli siber güvenlik üreticileri üye. Bu firmalar bu olağanüstü günlerde kendi yazılımlarını en az üç ay süreyle ücretsiz veriyorlar. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan çalışma süresinde firmaların katlanacağı masrafların azaltılması hedefleniyor. Ayrıca bilgisayar güvenliği konusunda yerli yazılım kullanma oranının yüzde 5’lerde olduğu göz önüne alınırsa, yerli yazılımların yaygınlaşması konusunda da fayda sağlayacaktır’’ dedi.

Güvenli web sitelerinden alışveriş yapın; sık sık parola değiştirin

Bu dönemde internetten yapılan alışverişlerin artış göstermesiyle birlikte sahte alışveriş siteleri tarafından dolandırılma riskinin de gündeme geldiğine dikkat çeken Bilgin Metin, internetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle özetledi;

Bir internet sitesine ilişkin link SMS, whatsapp ya da e-posta yoluyla geldiğinde ilgili sitenin adresini internet tarayıcımıza kontrol edebiliriz. Aksi takdirde adı birkaç harfle asıl siteye benzetilmiş bir taklit siteye yönlendirilebiliriz ve yine dikkatsizce kullanıcı adı ve parolamızı girdiğimizde bu bilgilerimizi çaldırabiliriz.

Bir web sitesine üye olduğunuz zaman kullanıcı adı ve parolanızı o web sitesinin yöneticisine emanet etmiş oluyorsunuz. Bu sebeple her site için farklı bir parola kullanmak önemli. Ve o web sitesi bir siber saldırı sonucu veri sızıntısına uğrarsa siber suçlular bu kullanıcı adı ve parola ile başta sosyal medya hesaplarımız olmak üzere çeşitli sitelerde bunları denemeye çalışabilirler. Parolanızın çalınıp çalınmadığını http://haveibeenpwnd.com adlı siteden kontrol edebilirsiniz. Keepass, Lastpass gibi her web sitesi için farklı parola öneren programları kullanmak kolaylık sağlayacaktır.

İnternet tarayıcınızın en son sürümünü kullanmak kimlik avı yapacak siteler üzerindeki olası birçok tehdidi engelleyecektir. Bilgisayarınızda bir siteye kullanıcı adı ve parola girdiğinizde ‘’Parolayı hatırla’’ seçeneğini kullanmamak da önemli. Bir bilgisayara sızan siber korsanlar ilk önce bu kaydedilen parolalara bakmaktadırlar.

Girdiğiniz sitelerin adreslerinin https:// ile başlayan güvenli bir site olduğundan emin olun. http:// ile başlayan sitelere yazdığınız parola bilgilerinin ortak kullanımlı internet ortamında iseniz çalınabileceğini unutmayın.

#Boğaziçi Üniversitesi
Yorumlar (0)
12°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 08 Nisan 2020
İmsak 05:00
Güneş 06:29
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir