Cem Bölükbaşı Formula 3’te hız kesmiyor

Sanal pistlerde elde ettiği şampiyonluklarıyla adından söz ettiren ve simülasyondaki gücünü gerçek pistlere de taşıyarak dünyada örnek temsil eden genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası’ndaki ilk sezonunda yakaladığı başarılı performansı sürdürüyor.

Espordaki başarılı kariyerini profesyonel yarış pistlerine taşıyan genç sporcu Cem Bölükbaşı, tam sezon yer aldığı Formula 3 Asya Şampiyonası’nda başarılı geçen ilk raundun ardından, Abu Dabi Yas Marina Pisti’ndeki 2. rauntta yüksek performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç pilot, Formula 1 Abu Dabi Grand Prix’inin de düzenlendiği Yas Marina’dan toplam 11 puanla çıkarak genel klasmanda 9. sırada yerini aldı.

Her yarışta puan topladı

Motorsporlarında otoriteler tarafından yakın markaja alınan Bölükbaşı, Dubai’de düzenlenen ilk rauntta topladığı 12 puanla ilk kez yarıştığı turnuvada büyük bir başarıya imza atmıştı. Bölükbaşı, Abu Dabi’de devam eden ikinci rauntta da yarışları sırasıyla 8, 7 ve 10. sırada bitirdi. Toplam 23 puana ulaştı. Black Arts Racing takımıyla yarışan Bölükbaşı böylece şampiyonada her yarışta puan toplayan 7 pilottan biri olmayı başardı.

Sezonun 3. raundu niteliğindeki 7, 8 ve 9. yarışlar da yine aynı pistte, 6-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm yarışlar Cem Bölükbaşı’nın YouTube kanalı üzerinden Türkçe anlatımla izlenebiliyor.

Şampiyonada Doğuş Grubu’nun ana desteğiyle yer alan Bölükbaşı’yı, aynı zamanda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Rixos Otelleri, Samsung, Mavi Jeans, Cafe Crown ve TEM Agency de destekleriyle yalnız bırakmıyor.

Hedef motorsporlarında en üst seviye!

İlk Formula 3 deneyimini 2019 yılında Formula Renault Eurocup’ın 9. ayağında, Hockenheim pistinde elde eden genç yarış pilotu, tek koltuklu araç yarışında gösterdiği bu ilk başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Espordan gerçek yarışa geçişin en başarılı ve dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak otoriteler tarafından yakından takip edilen Bölükbaşı, 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası’nda ise Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımının direksiyonunu paylaştı; 2020 sezonunu BOM takımında Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamladı.