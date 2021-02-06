Boğaziçi tartışması Sosyal Medya'da gündeme oturdu

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar sosyal medyada Türkiye'nin gündem başmıkları oldu. Öğrencilerin direniş hareketini temsil eden #FakülteyiSarayaKur etiketi ile Cumhunbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyen #ErdoğanınYanındayız" etiketi ilk sırada yer aldı. Zaman zaman yer değiştiren iki etiket arasında son dakikalarda #ErdoğanınYanındayız ön sırada yer aldı. Her iki tarafa da destek paylaşımları çığ gibikısa sürede büyüdü.

Twitter'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı için açılan "#ErdoğanınYanındayız" etiketinin teknoloji alanında gündem olması da dikkat çekti. #FakülteyiSarayaKur etiketi ise Türkiye Konumunda gündemde ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve daha birçok isim konuyla ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'a destek paylaşımları kısa sürede çığ gibi büyüdü, atılan tweet sayısı 2 milyonu da aştı.

Twitter'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla açılan "#ErdoğanınYanındayız" etiketi sosyal medya platformunda ilk sıraya yerleşti. Etiketle atılan tweet sayısı 2 milyonu da aştı.